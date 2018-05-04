Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul-Diyarbakır seferi yapan uçakta asılsız bomba ihbarı!

    İstanbul-Diyarbakır seferi yapan uçakta asılsız bomba ihbarı!

    DHA
    04.05.2018 - 12:29 | Son Güncelleme:

    Anadolujet'in İstanbul-Diyarbakır seferini yapan yolcu uçağı uçağı asılsız bomba ihbarı sebebiyle pist başından geri döndü

    Edinilen bilgiye göre, Anadolujetin TK 7210 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı saat 06.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı-Diyarbakır seferini gerçekleştirmek üzere pist başına doğru ilerlediği sırada bomba ihbarı yapıldı.

    İhbar üzerine uçak pist başından geri dönerek güvenli bölgeye çekildi ve yolcular indirildi. Uçak içi ve bagajlar tek tek arandıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uçak sabah 09.10da Diyarbakır seferini gerçekleştirmek üzere tekrar havalandı. Asılsız bomba ihbarı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: iSTANBUL , Diyarbakr , Anadolu Jet , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri