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    İstanbul dışına çıkması yasak

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    18.04.2018 - 00:09 | Son Güncelleme:

    İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası iki kez arttırılan Eliaçık’ın İstanbul dışına çıkması da yasaklandı.

    ‘SİLAHLI terör örgütü propagandası yapmak’la suçlanan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, dün İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına çıktı. Eliaçık, son savunmasında şunları söyledi:

    ‘İSLAMİYET’TEKİ HENDEK SAVAŞIYDI’
    “Yenibosna’da Din Âlimleri Derneği’nin yapmış olduğu seminerde sorulan soru üzerine Hendek Savaşı’nı anlattım. Ancak benim anlattığım Hendek Savaşı, İslamiyet’teki Hendek Savaşı’ydı. Diyarbakır ya da Cizre’de kazılan hendekleri meşru göstermek değildi. Devletin terörle mücadelesini değil, terörle mücadelede yapılan hak ihlallerini eleştirdim. ‘Bunlar ahlaksız savaşlardır’ dedim. Mahkeme başkanının “Kim tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Eliaçık, “Güvenlik güçleri” diye yanıt verdi. Son sözü sorulan Eliaçık, “Burada düşünce ve ifade özgürlüğünü temsil ediyorum” dedi.

    Mahkeme heyeti, Eliaçık’ı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Eliaçık’ın cezasında indirim yapılmadı. Mahkeme heyeti, hüküm kesinleşinceye kadar yurtdışına ve İstanbul dışına çıkmamasına, haftada iki gün karakola giderek imza atmasına hükmetti. Eliaçık’ın sözlerinin söylenme tarihi itibarıyla toplumda oluşan tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak yasal alt sınırdan ayrılarak cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi. Mahkeme heyeti, Eliaçık hakkındaki hükmü kurarken eylemin basın yayın yoluyla işlenmesi ve birden çok gerçekleştirilmesi gerekçesiyle cezada iki kez arttırım uyguladı.

    ‘SAVUNMAM DİKKATE ALINMADI’
    İhsan Eliaçık, karara itiraz edeceklerini belirterek, “Bir davette yaptığım konuşma ve internet sitesinde söyleşi nedeniyle cezalandırıldım. Üstüne üstlük indirim de yapılmadı. Yargılama sırasında savunmalarım dikkate alınmadı. Önceden kararı vermiş gibilerdi. Şimdi bir üst mahkemeye müracaat edip yurtdışına ve İstanbul dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrolün kaldırılmasını isteyeceğim. Hapis cezasına da itiraz edeceğim” dedi.

    Etiketler: hapis cezası , gazetehaberleri , gündem
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