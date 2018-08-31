İstanbul Cuma namazı saati! Cuma saat kaçta?
Cuma namazı saati, nüfus yoğunluğunun büyük bir çoğunluğunun bulunduğu İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin ağustos ayının son Cuma namazı için camilere akın edeceği bugün, Diyanet'in belirlediği Cuma saati bilgisi sorgulanıyor. Peki, İstanbul ve tüm yurtta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet'ten alınan bilgilerle Cuma saati hakkında bazı detaylar
Cuma saati, günün ilk saatleri itibariyle sorgulanmaya başlandı. Yurt genelinde birçok kişinin merakla araştırdığı hususlar arasında yer alan Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilerle sorgulanmaya başlandı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte Cuma kaçta kılınacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, 31 Ağustos tarihinin Cuma saati bilgisi
CUMA SAAT KAÇTA KILINACAK?
İslam dininin buyruklarından birisi olan Cuma Namazı, bu hafta Ankara'da 12.55'de kılınacak. İstanbul'da ise Cuma Namazı'nın idrak edileceği saat 13.11 olacak. Cuma saati İzmir'de 13.18, Adana'da 12.45, Antalya'da 13.04, Bursa'da ise 13.10'da eda edilecek. Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
CUMA NAMAZINA ÜÇ KEZ GİTMEYENİN NİKAHI DÜŞER Mİ?
Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler.
Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkâr ifadeler taşıyan hadisler, Cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar. Bu hadislerden bir kısmında Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birtakım insanlar ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma, 40); “Her kim önemsemediği için üç Cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebû Davûd, Salât, 212).
Buna göre, özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkâr etmedikçe ve hafife almadıkça; cumayı üç kez terk etmekle nikâhı düşmez.
ABDEST NASIL ALINIR?
1) Önce kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.
2) Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
4) Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.
5) Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
6) Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
7) Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
8) Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
9) Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
10) Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
11) Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.
12) Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
13) Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.
CUMA MÜSLÜMANLARIN HAFTALIK BAYRAMIDIR
Bu iki bayramın dışında cuma gününün de müslümanlar için haftalık bir bayram olduğunu belirtmek gerekir. Bir hadiste cuma günü için “Şüphesiz bu, Allah’ın müslümanlara tahsis ettiği bir bayram günüdür. Cumaya gelecek kimse yıkanmalı, varsa güzel koku sürünmelidir; ayrıca misvak kullanmanızı da tavsiye ederim” (İbn Mâce, “İkāmetü’s-salât”, 83) denilmiştir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle