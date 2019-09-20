İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Tüm illerde Cuma namazı vakti
Cuma namazı vakti ile birlikte camilerde ibadetlerini yerine getirmek üzere harekete geçecek olan birçok kişi, internet üzerinden İstanbul başta olmak üzere birçok ilin Cuma namazı saatini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da ve diğer tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet bilgisi esasında Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna verilen cevaplar ve detaylı bilgiler
Öğle saatlerine girilmesiyle birlikte Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap arayan Müslümanlar, internet üzerinden konuyla ilgili bilgi edinmek üzere araştırmalarına başladı. Peki, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Cuma namazı vakti hakkında İstanbul ve tüm illerin namaz saati bilgileri
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
20 Eylül tarihinde Cuma namazı İstanbul'da saat 13.03'te kılınacak. Diğer illerdeki namaz vakitlerini görüntülemek için aşağıdaki bağlantıdan bilgi alabilirsiniz.
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CUMA NAMAZI İÇİN ABDEST NEDEN ÖNEMLİDİR?
“Namaz” diye çevirdiğimiz salât kelimesi sözlükte “dua etmek, yalvarmak, iyi dilekte bulunmak” anlamlarına gelir. Dinî bir terim olarak salât, tekbirle başlayıp selâmla tamamlanan belirli hareket ve sözlerden oluşan ibadeti ifade eder. İslâm’ın beş esasından biri olan namaz, kulun ibadet duygusuyla Allah’ın huzuruna çıkması, O’nunla bağlantı kurup konuşması, belli şekillerle O’na tapınmasıdır (bilgi için bk. Bakara 238-239; Nisâ 4/43, 101-103). Ancak bu ibadet, kulun uyanık, hazırlıklı, şuurlu, ruh ve beden bakımından temiz olmasını gerektirir. Allah’ın huzuruna çıkmadan önce abdest alma, gerektiğinde gusül etme emri de bu amacın önemli vasıtalarındandır.
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