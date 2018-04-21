İstanbul Çikolata Festivali ne zaman, nerede?

Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali, 4-5- 6 Mayıs tarihlerinde Sirkeci Garı'nda düzenlenecek.Özgün lezzetler, bol sürprizli atölye çalışmaları, sohbetler, interaktif etkinlikler ve çeşitli konserlerle renklenecek festivalin konsepti ise "İstanbul Çikolata Kokusuna Bürünecek"

Festivalde çeşitli çikolata zanaatkarları ve şefler, çikolataya olan aşklarını katılımcılarla paylaşacak. Festival ziyaretçileri çikolatayla ilgili her detay için gösterilere ve workshoplara katılabilecek, tarifler alabilecek, çikolata ile yapılabilecek, yeni tatları keşfedebilecek.

Sirkeci Garı'nda düzenlenecek festival birbirinden farklı ve lezzetli yüzlerce çikolata çeşidine ev sahipliği yapacak. Festivalde çocuklar için oyun alanı ve katılımlarıyla ufuklarının açılacağı hem eğitici hem eğlenceli etkinlikler de yer alacak.