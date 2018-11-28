İstanbul buluşması
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısı sonrası TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la makamında sürpriz bir görüşme yaptı.
Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren görüşmede İstanbul adaylığında ismi geçen Yıldırım ile öğle yemeği yedi. Başbaşa görüşmede, İstanbul’un ilçeleri ile ilgili son değerlendirmeler yapıldı. Erdoğan, ilçe başkanlarıyla ilgili Yıldırım’ın görüşünü de aldı. Erdoğan Arjantin, Paraguay ve Venezuela ziyaretinden 3 Aralık’ta dönecek. Bu tarihte Yıldırım’ın Çin’e gitmesi bekleniyor. İstanbul ve ilçelerinin adaylarının Yıldırım’ın dönüşünde açıklanması bekleniyor. Erdoğan ile Yıldırım’ın, bu törenin ayrıntılarını ve takvimi konuştuğu bildirildi.
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