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    İstanbul bu sabah... Uyandıklarında şoke oldular

    İHA
    19.06.2018 - 08:23 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetini bir anda arttıran yağmur, Bakırköy’de bir çok evin bodrum katlarını sular altında bıraktı. İSKİ ve itfaiye ekipleri dairelerdeki suyu tahliye etmek için seferber oldu.

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    • İstanbulda sabah yağmur sürprizi
    • İstanbulda sabah yağmur sürprizi
    • İstanbulda sabah yağmur sürprizi
    • İstanbulda sabah yağmur sürprizi


    İstanbul’da etkili olan yağmur yağışı sabah saatlerinde Bakırköy Yeşilköy’de bodrum katlarında oturan vatandaşları zor durumda bıraktı. Mahalle içerisinde çok sayıda evin bodrum katları sular altında kaldı. Bodrum katlarda oturan vatandaşlar, evlerindeki suyu tahliye edebilmek için uzun süre çaba gösterdi. İSKİ ve itfaiye ekipleri ise bu tahliyeler sırasında seferber oldu. Yaşanan bu su baskınları sırasında evde bulunan eşyalar zarar görürken, vatandaşlar çaresizce suların boşaltılmasını bekledi. Evlerde bulunan kedi gibi bazı hayvanların da en az insanlar kadar etkilendiği görüldü. Vatandaşlar sık sık bu sorunu yaşadıklarını ifade ederek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

    İstanbul bu sabah... Uyandıklarında şoke oldular

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    Etiketler: sel , su basması , HABER , haberler , son dakika
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