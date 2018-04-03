İstanbul bu sabah... Can pazarı!

Kaza, saat 9.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, uçuruma doğru devrildi.







UÇURUMUN TAM ORTASINDA DURDU



Hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu. Taş ocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.







ÇELİK HALAT İLE BAĞLANDI



Kamyon uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağı inerek sürücüyü yukarıya çıkardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







