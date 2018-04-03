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    İstanbul bu sabah... Can pazarı!

    Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
    03.04.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sultangazi'de taş ocağında devrilen hafriyat kamyonu, uçuruma düşmeden birkaç metre sonra şans eseri durdu. Kayan kamyon  metrelerce aşağıya yuvarlanmaması için halatla iş makinesine bağlandı, sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

    Kaza, saat 9.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, uçuruma doğru devrildi. 

    İstanbul bu sabah... Can pazarı! İstanbul Sultangazi'de taş ocağında devrilen hafriyat kamyonu, uçuruma düşmeden birkaç metre sonra şans eseri durdu. Kayan kamyon metrelerce aşağıya yuvarlanmaması için halatla iş makinesine bağlandı, sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.
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    İstanbul bu sabah... Can pazarı

    UÇURUMUN TAM ORTASINDA DURDU

    Hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu. Taş ocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    İstanbul bu sabah... Can pazarı

    ÇELİK HALAT İLE BAĞLANDI

    Kamyon uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağı inerek sürücüyü yukarıya çıkardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

    İstanbul bu sabah... Can pazarı

    Etiketler: uçurum , gündem
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