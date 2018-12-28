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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
28.12.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Son dakika haberi.. İstanbul Boğazı’ndaki skandal havadan görüntülendi

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Son dakika haberi.. İstanbul Boğazı’ndaki skandal havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin denize döktüğü sintine atıkların sebep olduğu çevre felaketi havadan görüntülendi. Gemi ve teknelerden denize bırakılan sintine atıkların yüzeyde oluşturduğu yağ tabakası boğazda kirli bir görüntü oluşturdu.

İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin denize döktüğü atıkların oluşturduğu yağ tabakası havadan görüntülendi. Gemi ve teknelerden denize bırakılan sintine atıkların yüzeyde oluşturduğu yağ tabakası boğazda kirli bir görüntü oluşturdu. Çevreye ciddi zarar veren bu atıkların, boğazın doğal yapısını bozduğu ve çirkin bir görüntü oluşturduğu belirtildi.

VATANDAŞLAR BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Gemi ve tekneler tarafından dökülen bu atıkların boğazın temiz görüntüsünü bozduğunu ve çevredeki tüm canlıların hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen İstanbullular, bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi. Vatandaşlar, gerek çevredeki canlıların sağlığı gerekse boğazın görüntüsünün bozulmaması için yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.

“BOĞAZDAN GEÇİŞLERİN OLMASI TARAFTARI DEĞİLİZ”

Yaz mevsiminde çocukların burada denize girdiğini söyleyen Kerem Kaynak, “Aslında söylenecek bir şey yok. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz toplum bilinçli bir toplum. Gerçi bunun için yapılan ileriye dönük projeler var. Boğazdan geçişlerin belli bir süre sonra duracağına inanıyoruz çünkü yeni yapılan projede bu geçişlere muhtemelen izin verilmeyecek. Siz medya kuruluşu olarak daha çok bilginiz vardır. Anca öyle durdurabiliriz. Sarıyer bölgesi olarak burada yazın çocuklar denize giriyorlar, balık ölümleri oluyor. Bu geçen gemilerin atıkları sadece İstanbul değil ülkemizi çok büyük bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden biz buradan geçişlerin olması taraftarı değiliz” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi.. İstanbul Boğazı’ndaki skandal havadan görüntülendi

“DENİZİMİZİ, SAHİLLERİMİZİ, PLAJIMIZI KİRLETİYOR”

Kaynak, “Bunun da sebeplerini sizler de söylediniz. Balık ölümleri, geçen her gemi illaki bir kimyasal atık bırakıyor veya yasal olmayan bir şekilde bırakıyor. Bu denizimizi, sahillerimizi, plajımızı kirletiyor. Buraya bırakılan atıkların buradan alınması, taşınması, temizlenmesi çok zor. Olduktan sonra önüne geçmenin bir anlamı yok. Bu sahil beş sene mazot içinde kalıyor bir gemi bir şey bıraktıktan sonra” diyerek tepkisini gösterdi.

“DENİZİMİZİN KİRLETİLMESİNDEN RAHATSIZIZ”

Atıkların boğazın görüntüsünü bozduğunu söyleyen Nurettin Ekinci, “Tabii ki bu durumdan rahatsızız. Şu anda deniz görüldüğü gibi temiz gözüküyor ama zaman geliyor buradaki pislikten, atık yağlardan denize bakılmayacak bir hal alıyor. Bu güzel denizimizin kirletilmesine büyüklerimiz el atsın” dedi.

Boğazdan geçen gemi ve teknelerin bıraktığı atıkların havadan görüntüsü denizdeki kirliliği gözler önüne serdi.

Son dakika haberi.. İstanbul Boğazı’ndaki skandal havadan görüntülendi


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