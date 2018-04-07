Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Gemi yalıya çarptı...

    İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Gemi yalıya çarptı...

    Fırat ALKAÇ
    07.04.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:

    İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi, saat 16:00 sıralarında yalıya çarptı. Kaza, haftasonu olmasından yararlanıp boğaz turuna katılanların gözleri önünde yaşandı. Dümeni kilitlenen gemi hızla kıyıya yaklaşıp yalıya çarparken o anlar onlarca kişi tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Kazada büyük bir şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kazanın duyulmasından sonra yardım ekipleri hemen yola çıktı. Kazanın ardından İstanbul Boğazı çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Tanker Ahırkapı'ya çekildi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • İstanbul Boğazında gemi yalıya çarptı
    • İstanbul Boğazında gemi yalıya çarptı
    • İstanbul Boğazında gemi yalıya çarptı
    • İstanbul Boğazında gemi yalıya çarptı

    İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi, yalıya çarptı.

    Olay yerine ekipler sevk edildi. İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı.

    Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

    Kazada büyük bir şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Geminin çarptığı yalının hemen bitişiğindeki balık restoranlarında yemek yiyenler korku içinde kaçıştı.

    Kazanın ardından İstanbul Boğazı çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Tanker Ahırkapı'ya çekildi.

    Ünlü dizinin çekildiği yalı paramparça olduÜnlü dizinin çekildiği yalı paramparça oldu

    Etiketler: son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri