İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Gemi yalıya çarptı...

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi, yalıya çarptı.
Olay yerine ekipler sevk edildi. İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı.
Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.
Kazada büyük bir şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Geminin çarptığı yalının hemen bitişiğindeki balık restoranlarında yemek yiyenler korku içinde kaçıştı.
Kazanın ardından İstanbul Boğazı çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Tanker Ahırkapı'ya çekildi.