İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek MASS Kardeşlik Kupası yat yarışı nedeniyle uluslararası gemi trafiği saat 09.20'de çift yönlü olarak askıya alındı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.