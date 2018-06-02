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    İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

    AA
    02.06.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    MASS Kardeşlik Kupası yat yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda, uluslararası gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

    İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek MASS Kardeşlik Kupası yat yarışı nedeniyle uluslararası gemi trafiği saat 09.20'de çift yönlü olarak askıya alındı.

    Etiketler: geçiş , kapatıldı , gündem
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