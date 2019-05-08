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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
08.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul bildirisi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr

‘Referandum ve 24 Haziran seçimi de yenilenmeli’‘Sandık kurullarında sorun varsa sorumlu YSK’dır’‘Yüksek Seçim Kurulu üyeleri topluca istifa etmeli’‘İçişleri ve Adalet bakanlıklarının tarafsızlığı sağlanmalı’

CHP Parti Meclisi ve milletvekillerinin İstanbul seçimlerinin iptali üzerine yaptığı olağanüstü toplantıdan, “Sandık kurullarında şaibe varsa 16 Nisan Anayasa Referandumu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili Seçimleri ve 31 Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle aynı sandıkta ve aynı zarflarla yapılan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimleri de aynı kıstasla yenilenmelidir” talebi çıktı.
Boykot sonuç getirmez

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, PM üyeleri ve milletvekillerini genel merkezde topladı. Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı toplantı öncesi Kılıçdaroğlu, “Kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz” dedi. Toplantıda, “Seçimlerin boykot edilmesi bir sonuç getirmez; getirmeyeceği gibi sahayı da AK Parti’ye bırakmış oluruz. Bunun yerine bilinçli bir kampanya yürüterek vicdanlara seslenmeliyiz” görüşü üzerinde mutabakata varıldı. İmamoğlu ise toplantının sonunda yaptığı konuşmada “Sokakta hangi partiden olursa olsun; ‘Bu seçimi iptal edecekler ama kazanacaksın’ dediler. Rüzgar bizden yana. Kazanacağız” dedi.

BU TARİH UNUTULMAYACAK

Toplantıda çıkan bildiride ise özetle şunlar vurgulandı:

“6 Mayıs 2019 ülkemizin demokrasi tarihine kara bir gün olarak geçmiştir. Bu tarih hiç unutulmayacaktır. Demokratik meşruiyetin elde kalan son kalesi ve namusu olan sandık, o namusu korumakla görevli olanların eliyle, millet iradesine kast edenlerin emellerine teslim edilmiştir. Meşruiyet krizinin aşılabilmesi ve sandığın namusunun bihakkın korunması için Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri olarak aşağıdaki adımların atılmasını gerekli görüyoruz:
Eğer sandık kurullarında şaibe varsa, 16 Nisan Anayasa Referandumu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili Seçimleri ve 31 Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle aynı sandıkta ve aynı zarflarla yapılan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimleri de aynı kıstasla yenilenmelidir.

SEÇMEN CEZALANDIRILAMAZ

Seçim kurullarında bir hata varsa sorumlusu sadece ve sadece YSK’dır. YSK’nın kusuru seçmene yüklenemez, seçmen cezalandırılamaz. YSK üyeleri seçmene karşı işledikleri suç sebebiyle topluca istifa etmelidir.

İçişleri ve Adalet bakanlarının seçim dönemlerinde tarafsızlığını sağlayacak düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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