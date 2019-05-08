İstanbul bildirisi
‘Referandum ve 24 Haziran seçimi de yenilenmeli’‘Sandık kurullarında sorun varsa sorumlu YSK’dır’‘Yüksek Seçim Kurulu üyeleri topluca istifa etmeli’‘İçişleri ve Adalet bakanlıklarının tarafsızlığı sağlanmalı’
CHP Parti Meclisi ve milletvekillerinin İstanbul seçimlerinin iptali üzerine yaptığı olağanüstü toplantıdan, “Sandık kurullarında şaibe varsa 16 Nisan Anayasa Referandumu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili Seçimleri ve 31 Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle aynı sandıkta ve aynı zarflarla yapılan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimleri de aynı kıstasla yenilenmelidir” talebi çıktı.
Boykot sonuç getirmez
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, PM üyeleri ve milletvekillerini genel merkezde topladı. Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı toplantı öncesi Kılıçdaroğlu, “Kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz” dedi. Toplantıda, “Seçimlerin boykot edilmesi bir sonuç getirmez; getirmeyeceği gibi sahayı da AK Parti’ye bırakmış oluruz. Bunun yerine bilinçli bir kampanya yürüterek vicdanlara seslenmeliyiz” görüşü üzerinde mutabakata varıldı. İmamoğlu ise toplantının sonunda yaptığı konuşmada “Sokakta hangi partiden olursa olsun; ‘Bu seçimi iptal edecekler ama kazanacaksın’ dediler. Rüzgar bizden yana. Kazanacağız” dedi.
BU TARİH UNUTULMAYACAK
Toplantıda çıkan bildiride ise özetle şunlar vurgulandı:
“6 Mayıs 2019 ülkemizin demokrasi tarihine kara bir gün olarak geçmiştir. Bu tarih hiç unutulmayacaktır. Demokratik meşruiyetin elde kalan son kalesi ve namusu olan sandık, o namusu korumakla görevli olanların eliyle, millet iradesine kast edenlerin emellerine teslim edilmiştir. Meşruiyet krizinin aşılabilmesi ve sandığın namusunun bihakkın korunması için Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri olarak aşağıdaki adımların atılmasını gerekli görüyoruz:
Eğer sandık kurullarında şaibe varsa, 16 Nisan Anayasa Referandumu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili Seçimleri ve 31 Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle aynı sandıkta ve aynı zarflarla yapılan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimleri de aynı kıstasla yenilenmelidir.
SEÇMEN CEZALANDIRILAMAZ
Seçim kurullarında bir hata varsa sorumlusu sadece ve sadece YSK’dır. YSK’nın kusuru seçmene yüklenemez, seçmen cezalandırılamaz. YSK üyeleri seçmene karşı işledikleri suç sebebiyle topluca istifa etmelidir.
İçişleri ve Adalet bakanlarının seçim dönemlerinde tarafsızlığını sağlayacak düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle