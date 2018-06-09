Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Başkan açıkladı! İstanbulluya metrodan bir iyi bir kötü haber

    Başkan açıkladı! İstanbulluya metrodan bir iyi bir kötü haber

    Cemil ÖZDEMİR (DHA )
    09.06.2018 - 17:45 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yapımı devam eden Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının bitiş tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uysal, "31 Aralık 2018 tarihinde hattın inşaatı bitmiş olacak. Kabataş-Mecidiyeköy metro hattındaysa tarihi eserler bulunduğu için çalışmalar sürüyor. Tarihçilere fırsat verme adına 1 yıl gecikmeli açılacak" dedi.

     Başkanı Mevlüt Uysal, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro inşaatı çalışanlarıyla Mecidiyeköy Metro İnşaatında sahur yaptı. Burada metro çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, "Metrolarla ilgili göreve geldikten sonra yeniden bir değerlendirme yapıp belirli hatlarda bu yıl sonuna bitirmeyle ilgili, yapımcı firmalarımızdan taahhütler almıştık. Bu hattımız 24 kilometre ve 21 istasyondan oluşmakta. Değerlendirme toplantısında işi hızlandırma mahiyetinde inşaatı devam ederken, inşaatı bitmiş olan kısımların elektromekanik imalatını da başlattık. 2018 yıl sonu 31 Aralık itibariyle bu hattın inşaatı tamamlanmış olacak. Burası da Üsküdar-Ümraniye metromuz gibi sürücüsüz olacak. Bundan sonraki süreçte İstanbul’da yapılan bütün hatlarımızı sürücüsüz olmasına özen gösteriyoruz" dedi.

    Kabataş-Mecidiyeköy metro hattının bir yıl gecikmeli açılabileceğini belirten Uysal, "Bizimle ve firmalarımızla ilgili bir durum değil, tarihi eserler bulunduğu için çalışmalar sürüyor. Tarihçilere fırsat verme adına 1 yıl gecikmeli açılacak" ifadelerini kullandı.

    "GÜNLÜK 1 MİLYON YOLCU"

    Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:  "21 istasyonlu 24 kilometrelik metronun günlük yolcu kapasitesi olarak 1 milyon yolcu hesaplanmakta. Bu hatta yapım ve araçlarla birlikte işletmeye alınması yaklaşık 5 milyar gibi bir maliyete ulaşmakta. İnanıyoruz ki, 31 Aralık’ta testleriyle birlikte biter ve İstanbul halkımıza hizmet veremeye başlamış olur. Burada 3500 kişi çalışıyor. İstanbul’da toplamda 294 kilometrelik metro inşaatımız devam ediyor. Daha öncesinden 277 km diyorduk. Halkalı-Arnavutköy 3.Havalimanı hattımızı Ulaştırma Bakanlığımız ihale etti. Toplam 20 binin üzerinde de metro inşaatlarımızda çalışanlar var."
     

    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri