İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu kimdir?
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçilen Av. Mehmet Durakoğlu birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda da İstanbul Baro Başkanlığı yapmış olan Mehmet Durakoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu kimdir?
Mehmet Durakoğlu, 1956, Sivas doğumlu, Türk avukat ve siyasetçidir. Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirmiştir. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1986'da serbest avukatlığa başlamıştır. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri vermiş ve aynı konuda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
İstanbul Barosu'ndaki görevleri
2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Ūyeliğinde bulunmuş, 2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında Baro Başkan Yardımcısı olmuştur. 23 Ekim 2016 tarihinde 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' adayı olarak İstanbul Barosu'nun başkanı seçilmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev yapmış, 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde İstanbul 2. seçim çevresi milletvekili aday listesinde yer almıştır.
ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulunmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle