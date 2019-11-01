İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nedir?
Ekim ayının kurak geçmesi nedeniyle vatandaşlar İstanbul barajlarındaki son durumu merak ediyorlar. Konu hakkında haberlerin çıkmasının ardından da İSKİ'den açıklama yapılmıştı. Peki İstanbul barajlarındaki son durum nedir?
İstanbul'un mevcut tüm barajlarında Yüzde 41 doluluk oranı görülürken, yüzde 58 boş olarak görülmektedir. İstanbul’un su ihtiyacı barajların yanı sıra, günlük 1 milyon m3’e varan kapasite ile Melen ve Yeşilçay gibi regülatörlerden de sağlanmaktadır.
İSKİ'den yapılan değerlendirmeler ve açıklamara bakıldığında İstanbul'da şuanda bir su sıkıntısı yaşanmamaktadır.
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