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    ‘İstanbul bakanlığı kuracağım’

    ANKARA
    22.05.2018 - 01:36 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Seçimden sonra İstanbul bakanlığı kuracağım” dedi. Number One FM ve Number One Türk FM ortak yayınında soruları yanıtlayan Akşener şunları söyledi:

    “İstanbul’da trafik büyük bir sorun. Köprü ve tüp geçit çok pahalı. Fatih Sultan Mehmet ile Boğaziçi köprüsüne bakın, 4 liraydı şimdi 8 liraya çıktı. Bu köprüler yap işlet devret modeli. Yandaş müteahhitlere fiyat garantisi verildi. 14 milyon geçecek araba sayısı 8 milyonda kalıyorsa, geri kalan hepimizin cebinden çıkıyor. Ardahan’daki, Şırnak’taki köprü parası veriyor. Yapılan yatırımlar çok pahalı ve İstanbul trafiğini çözmüyor. Seçimlerden sonra İstanbul bakanlığı kurmayı düşünüyorum. Bu koordinasyon ve eşgüdüm için bakanlık gerekli.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Meral Akşener , Akşener , gündem
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