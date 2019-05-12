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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.05.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

İstanbul, Ankara ve tüm illerin iftar saati! Bugün iftar saat kaçta?

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İstanbul, Ankara ve tüm illerin iftar saati! Bugün iftar saat kaçta?

İftar saati, Ankara, İstanbul ve diğer tüm illerde araştırılmaya devam ediyor. Oruç ibadetini yapacağı iftar ile açacak olan on binlerce Müslüman, internet üzerinden iftar saatleri için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, iftar saati İstanbul, Ankara ve diğer illerde saat kaçı gösterecek? İşte, illerin imsakiye bilgileri ve iftar saatleri hakkında bazı bilgiler

İftar saati, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen birçok vatandaşın akşam saatlerine doğru araştırmaya başladığı konular arasında yer alıyor. İşte, Ankara, İstanbul ve diğer tüm illerin iftar saatleri hakkında imsakiye bilgileri

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde araştırılan iftar saatleri, bugün Ankara'da 20.00, İstanbul'da 20.16, İzmir'de 20.19, Adana'da 19.43, Bursa'da 20.16, Antalya'da 20.02'de açılacak.

Bu illerin haftalık iftar, sahur ve teravih saatlerini aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Diğer illerin iftar saatleri için ise alttaki banda tıklayabilirsiniz.

İstanbul, Ankara ve tüm illerin iftar saati Bugün iftar saat kaçta

İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
712 Mayıs03:5820:1821:55
813 Mayıs03:5720:1921:57
914 Mayıs03:5520:2021:58
1015 Mayıs03:5420:2122:00
1116 Mayıs03:5220:2222:01
1217 Mayıs03:5120:2322:03
1318 Mayıs03:4920:2422:04
1419 Mayıs03:4820:2522:05
1520 Mayıs03:4620:2622:07

ANKARA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
712 Mayıs03:4920:0021:34
813 Mayıs03:4720:0121:36
914 Mayıs03:4620:0221:37
1015 Mayıs03:4420:0321:39
1116 Mayıs03:4320:0421:40
1217 Mayıs03:4120:0521:41
1318 Mayıs03:4020:0621:43
1419 Mayıs03:3920:0721:44
1520 Mayıs03:3720:0721:45

İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
712 Mayıs04:1920:1921:50
813 Mayıs04:1720:2021:51
914 Mayıs04:1620:2121:53
1015 Mayıs04:1520:2221:54
1116 Mayıs04:1320:2321:55
1217 Mayıs04:1220:2421:57
1318 Mayıs04:1120:2521:58
1419 Mayıs04:0920:2621:59
1520 Mayıs04:0820:2622:00

 

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