İstanbul, Ankara ve tüm illerin iftar saati! Bugün iftar saat kaçta?
İftar saati, Ankara, İstanbul ve diğer tüm illerde araştırılmaya devam ediyor. Oruç ibadetini yapacağı iftar ile açacak olan on binlerce Müslüman, internet üzerinden iftar saatleri için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, iftar saati İstanbul, Ankara ve diğer illerde saat kaçı gösterecek? İşte, illerin imsakiye bilgileri ve iftar saatleri hakkında bazı bilgiler
İftar saati, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen birçok vatandaşın akşam saatlerine doğru araştırmaya başladığı konular arasında yer alıyor. İşte, Ankara, İstanbul ve diğer tüm illerin iftar saatleri hakkında imsakiye bilgileri
BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde araştırılan iftar saatleri, bugün Ankara'da 20.00, İstanbul'da 20.16, İzmir'de 20.19, Adana'da 19.43, Bursa'da 20.16, Antalya'da 20.02'de açılacak.
Bu illerin haftalık iftar, sahur ve teravih saatlerini aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Diğer illerin iftar saatleri için ise alttaki banda tıklayabilirsiniz.
İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|7
|12 Mayıs
|03:58
|20:18
|21:55
|8
|13 Mayıs
|03:57
|20:19
|21:57
|9
|14 Mayıs
|03:55
|20:20
|21:58
|10
|15 Mayıs
|03:54
|20:21
|22:00
|11
|16 Mayıs
|03:52
|20:22
|22:01
|12
|17 Mayıs
|03:51
|20:23
|22:03
|13
|18 Mayıs
|03:49
|20:24
|22:04
|14
|19 Mayıs
|03:48
|20:25
|22:05
|15
|20 Mayıs
|03:46
|20:26
|22:07
ANKARA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|7
|12 Mayıs
|03:49
|20:00
|21:34
|8
|13 Mayıs
|03:47
|20:01
|21:36
|9
|14 Mayıs
|03:46
|20:02
|21:37
|10
|15 Mayıs
|03:44
|20:03
|21:39
|11
|16 Mayıs
|03:43
|20:04
|21:40
|12
|17 Mayıs
|03:41
|20:05
|21:41
|13
|18 Mayıs
|03:40
|20:06
|21:43
|14
|19 Mayıs
|03:39
|20:07
|21:44
|15
|20 Mayıs
|03:37
|20:07
|21:45
İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|7
|12 Mayıs
|04:19
|20:19
|21:50
|8
|13 Mayıs
|04:17
|20:20
|21:51
|9
|14 Mayıs
|04:16
|20:21
|21:53
|10
|15 Mayıs
|04:15
|20:22
|21:54
|11
|16 Mayıs
|04:13
|20:23
|21:55
|12
|17 Mayıs
|04:12
|20:24
|21:57
|13
|18 Mayıs
|04:11
|20:25
|21:58
|14
|19 Mayıs
|04:09
|20:26
|21:59
|15
|20 Mayıs
|04:08
|20:26
|22:00
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