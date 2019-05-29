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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

İstanbul Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? Diyanet 29 Mayıs il il iftar saatleri

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İstanbul Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? Diyanet 29 Mayıs il il iftar saatleri

İftar saatine yönelik araştırmalar, akşam ezanı saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunlaştı. Ramazan'ın son günlerine doğru hızla yaklaşırken, bugün tuttukları oruçlarını saat kaçta açacaklarını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 29 Mayıs iftar saatlerini sorguluyor. Peki, bugün iftar saat kaçta yapılacak?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyükşehirlerin iftar saatleri, bu şehirlerde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, her gün birkaç dakika fark eden iftar saatinin 29 Mayıs Çarşamba günü saat kaçta olduğunu merak ediyor. İşte, 29 Mayıs il il Diyanet iftar saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre bugün oruçlarını tutan vatandaşlar, İstanbul'da 20:34'de Ankara'da 20:15'de İzmir'de 20:34'de, Bursa'da 20:31'de Adana'da ise 19:57'de iftarlarını yapacak.
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar ve sahur saatlerini öğrenebilir.

İstanbul Ankara ve İzmirde iftar saat kaçta yapılacak Diyanet 29 Mayıs il il iftar saatleri

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir. (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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