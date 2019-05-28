İstanbul Ankara İzmir'de sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri (2019 imsakiye)
Mübarek ramazan ayının 23. gününün geride kalması ile, on bir ayın sultanını uğurlamamıza kısa bir süre kaldı. Ramazanın ilerlediği günlerde, İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere, 81 ilde yaşayan vatandaşlar, Diyanet'in bilgilerine göre sahur saatlerini araştırıyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta? İşte, Diyanet'in bilgisine göre, il il sahur vakitleri.
Saatlerin ilerlemesi yarın için oruca niyet edecek olan vatandaşlar, sahur sofralarına oturacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ikamet eden milyonlarca vatandaş sahur vakitlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre vatandaşlar, 'Bu gece sahura kaçta kalkılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu gece, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, İstanbul'da 03:35'te, Ankara'da 03:27'de İzmir'de 03:59'da Adana'da 03:34'de sahur yapacak. Diğer illerin sahur saatleri için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.
SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.
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