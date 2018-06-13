İstanbul Ankara İzmir iftar saatleri | İl il iftar ve sahur vakitleri

Oruç tutan vatandaşlar kentlerinde iftar vakitlerini merak ediyorlar. İl il iftar saatleri, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca oruç tutan vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Bugün iftarın saat kaçta olduğunu merak eden özellikle İstanbul Ankara İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar iftar saati araştırması yapıyor. İşte il il iftar ve sahur saatleri...

İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetlerini ifa edecek olan birçok vatandaş, kentlerindeki iftar ve sahur saatleri için araştırmalarına devam ediyor. Mübarek Ramazan'ın yirmi dokuzuncu gününü idrak eden vatandaşlar, bugün oruçlarını saat kaçta açacaklarını ve akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2018 Ramazan İmsakiyesine göre bugün oruçlarını tutan vatandaşlar, İstanbul'da 20:44'te Ankara'da 20:25'te İzmir'de 20:43'te iftarlarını yapacak. Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar saatlerini öğrenebilir.

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2018 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.

SAHUR SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"