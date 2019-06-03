İstanbul Ankara Bursa ve tüm illerin bayram namazı saati!
Bayram namazı saati, günün ilk dakikalarında araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Ramazan Bayramına camilerde kılınacak olan namaz ile başlayacak olan Müslümanlar, illerindeki bayram namazı saatleri konusunda internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, İstanbul, Ankara, Bursa ve diğer illerdeki Bayram namazı saatleri kaç olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bayram namazı saati, arefe gününün akşam saatlerinde birçok vatandaşın araştıracağı konu olacak. İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirler ve tüm illerin bayram namazı saatleri günün araştırılan konuları arasında yer alacak. İşte, illerde kılınacak bayram namazı saatleri ve detaylı bilgiler
BAYRAM NAMAZI HANGİ İLDE SAAT KAÇTA KILINACAK?
İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre tüm illerin bayram namazı saatleri;
Adana: 05.58
Adıyaman: 05.44
Afyonkarahisar: 06.13
Ağrı: 05.20
Aksaray: 06.00
Amasya: 05.47
Ankara: 06.01
Antalya: 06.16
Ardahan: 05.18
Artvin: 05.22
Aydın: 06.26
Balıkesir: 06.21
Bartın: 05.58
Batman: 05.32
Bayburt: 05.30
Bilecik: 06.12
Bingöl: 05.33
Bitlis: 05.27
Bolu: 06.04
Burdur: 06.16
Bursa: 06.15
Çanakkale: 06.26
Çankırı: 05.56
Çorum: 05.51
Denizli: 06.21
Diyarbakır: 05.36
Düzce: 06.05
Edirne: 06.21
Elazığ: 05.38
Erzincan: 05.35
Erzurum: 05.27
Eskişehir: 06.10
Gaziantep: 05.49
Giresun: 05.36
Gümüşhane: 05.33
Hakkâri: 05.23
Hatay: 05.56
Iğdır: 05.16
Isparta: 06.15
İstanbul: 06.13
İzmir: 06.27
Kahramanmaraş: 05.50
Karabük: 05.58
Karaman: 06.06
Kars: 05.18
Kastamonu: 05.53
Kayseri: 05.53
Kırıkkale: 05.58
Kırklareli: 06.19
Kırşehir: 05.57
Kilis: 05.51
Kocaeli: 06.10
Konya: 06.07
Kütahya: 06.13
Malatya: 05.43
Manisa: 06.25
Mardin: 05.35
Mersin: 06.01
Muğla: 06.25
Muş: 05.29
Nevşehir: 05.56
Niğde: 05.58
Ordu: 05.38
Osmaniye: 05.54
Rize: 05.27
Sakarya: 06.08
Samsun: 05.43
Siirt: 05.29
Sinop: 05.46
Sivas: 05.44
Şanlıurfa: 05.43
Şırnak: 05.28
Tekirdağ: 06.19
Tokat: 05.45
Trabzon: 05.31
Tunceli: 05.36
Uşak: 06.17
Van: 05.22
Yalova: 06.13
Yozgat: 05.53
Zonguldak: 06.01
Yorumları Göster
Yorumları Gizle