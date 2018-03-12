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    Adliyede çok acı olay... Babanın yüreği karara dayanmadı!

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    12.03.2018 - 12:46 | Son Güncelleme:

    Kocaeli Gölcük'te boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada kararın açıklanmasının ardından adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli iki çocuk annesi Hacer Çetindağ, 2015 yılında, kendisi de işitme ve konuşma engelli olan eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Adliyede çok acı olay... Babanın yüreği karara dayanmadı
    Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, Erdal Kaya'yı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    BERAAT KARARI VERİLDİ

    Çetinkaya çiftinin kızı E.N.'nin, cinayete babası Selçuk’un da katıldığını söylemesi üzerine hakkında dava açılan Selçuk Çetindağ'ın ise, üzerine atılı suça dair somut ve maddi delil elde edilemediğinden beraatine karar verildi.

    Taraf avukatlarının ek savunma verilmediği gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, verilen cezaları onadı.

    BİR ANDA YERE YIĞILDI

    Karara tepki gösteren ve sinir krizi geçiren ölen Hacer Çetindağ’ın babası Şaban Deniz, koridorda bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Adliyede çok acı olay... Babanın yüreği karara dayanmadı!Kocaeli Gölcük'te boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada kararın açıklanmasının ardından adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
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    Etiketler: Adliye , MAHKEME , cinayet davası , Kalp krizi , gündem
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