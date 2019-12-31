İstanbul 2020 yılbaşı programları – İstanbul’da hangi yollar kapalı?

2020 yılbaşı programları belli oldu. İBB'den yılbaşı etkinliği ve önlemleri için belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "İBB, İstanbullulara yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatacak. Meydanlar rengarenk ışıklandırdı, Ortaköy Sahili'nde havai fişek gösterisi ve müzik dinletisi yapılacak" denildi.

İBB’nin yılbaşlarında Ortaköy’de daha önce havai fişek gösterisi yapmadığının aktarıldığı açıklamada, sadece bir kez Taksim’de 2005 yılında havai fişek gösterisi yapıldığı ayrıca, Boğaz’da Cumhuriyet Bayramı, İstanbul’un Fethi gibi günlerde havai fişek gösterisi yapıldığı belirtildi.



Beşiktaş Yeni Yıla Sokak Festivalleriyle Girecek!

Beşiktaş Belediyesi, yeni yıla Beşiktaş’ın dört farklı mahallesinde düzenlenecek olan sokak festivalleriyle merhaba diyecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da birbirinden farklı konserlerin ve etkinliklerin yer alacağı kutlamalarda yeni yıl heyecanını Beşiktaşlılarla birlikte yaşayacak.

Yılbaşı hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş Belediyesi, Aralık ayının ilk günlerinden bu yana Beşiktaş Çarşı başta olmak üzere ilçenin birçok noktasını yeni yıl için ışıklandırıldı. 2020 yılı için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırlayan Beşiktaş Belediyesi, bu sene farklı bir organizasyona imza atarak ilçemizin dört mahallesinde yeni yıl için sokak festivali düzenleyecek. Sanatçılar Parkı, Dikilitaş Parkı, Abbasağa Parkı ve Karanfilköy Şenlik Alanı’nda düzenlenecek olan konserler, gösteriler, özel şovlar ve birbirinden farklı performanslarla Beşiktaşlılar, yeni yılı coşkuyla kutlayacak.

Abbasağa Parkı’ndaki kutlamalar, saatler 20.00’yi gösterdiğinde Pandomim, Jonglör ve Bubble Show gösterisiyle başlayacak. Ardından komedyen Cem İşçiler Stand Up gösterisiyle katılımcıları kahkahaya boğacak. Gecenin sonunda müzisyen Cem Doğan şarkılarını Abbasağa Mahallesi sakinleri için seslendirecek.

Dikilitaş Mahallesi’ndeki yılbaşı kutlamaları saat 20.00’de Pandomim, Jonglör ve Bubble Show gösterisiyle başlayacak hemen ardından Dilek Çelebi ile Doğaçlama Tiyatro Ligi sahne alacak. 23.00’te ise Faik Pala şarkılarını Dikilitaşlılar için söyleyecek.

Kutlamaların bir diğer adresi de Karanfilköy Şenlik Alanı olacak. saat 20.00'de Pandomim, Jonglör ve Bubble Show gösterisiyle başlayacak olan kutlamalar, tiyatro doğaçlama ekibinin sahne almasıyla devam edecek. Katılımcılar gecenin sonunda Şarkıcı Tuğçe Haşimoğlu’nun şarkılarıyla coşacak.

Sanatçılar Parkı’nda ise eğlence, saat 19.30’da DJ Onur Alp’in performansıyla başlayacak. Ardından Öykü Can Kösedağ ve Büşra Alnıtemiz sahne alacak. Son olarak sevilen sanatçı Feridun Düzağaç birbirinden güzel parçalarını yeni yıla saatler kala Beşiktaşlılar için seslendirecek.

Buz pisti kurulacak

Kadıköy Çarşı, Altıyol Boğa, Bahariye Caddesi ve ilçe sokaklarını yılbaşı için süsleyen Kadıköy Belediyesi, 2020’ye Kalamış Parkı’nda düzenlenecek Buzfest ile giriyor. Buz pisti, kayma yolu, kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra, mini konserlerin düzenleneceği etkinlik 31 Aralık’ta başlıyor.



İstanbul’da hangi yollar kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle, Trafik Şube Müdürlüğünce alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yolların saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yolların kapalı olacağı aktarılan açıklamada, trafiğe kapatılacak diğer cadde ve yollar şöyle sıralandı:



''Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesi'ne giriş, Sıraselviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar, Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokağı, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Meşrutiyet Caddesi, Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı - Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi, Odun Meydanı Sokağı - Kemamkeş Caddesi kesişimi, Denizciler Sokağı - Kemankeş Caddesi kesişimi, Yuva Sokağı - Kemankeş Caddesi kesişimi, Arapoğlan Sokağı - Kemeraltı Caddesi kesişimi, Vekilharç Sokağı - Kemeraltı Caddesi kesişimi, Kanarya Sokağı - Kemeraltı Caddesi kesişimi, Gece Kuşu Sokağı - Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokağı - Kemeraltı Caddesi kesişimi, Hamam Sokağı - Kemeraltı Caddesi kesişimi, Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi -Taksim Dolapdere Caddesi, Ana Çeşmesi Sokağı''



Açıklamada, Beyoğlu İlçesinde alternatif olarak ''Galata Köprüsü'nden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücülerin Şişhane Meydanı, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takiben Divan Kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi'' güzergahlarını kullanabilecekleri ifade edildi.



Şişli ilçesinde ise saat 16.00 itibarıyla ''Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokağı, Atiye Sokağı, Altın Sokağı, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokağı ve Bronz Sokağı'' güzergahlarının trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, alternatif olarak, ''Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'' güzergahlarının kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş ilçesinde ise saat 15.00 itibarıyla ''Arnavutköy Mahallesi'nde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki cadde) ile Francalaca Caddesi'nden 1. Bebek Arnavutköy Caddesi'ne inen sokaklar''ın trafiğe kapatılacağı ifade edildi. .