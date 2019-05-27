İşsizlik maaşları ne zaman yatırılacak? Tarih belli oldu mu?
5 Haziran 2019 tarihinde ödenmesi gereken işsizlik ödeneğinin, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla, ne zaman yatırılacağı, işsizlik maaşı alan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işsiz ödeneğinin vatandaşların hesabına yatırılacağı tarihle ilgili açıklama yaptı. Peki, işsizlik maaşları ne zaman yatırılacak? İşte, konu ile ilgili detaylar.
4447 sayılı işsizlik sigortası kanununda belirlen şartları yerine getiren vatandaşlara ödenen işsizlik maaşlarının, ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'nın 4 Haziran 2019 tarihine denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran 2019 tarihinde ödenmesi gereken İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili Bakan Selçuk tarih verdi. İşte, işsizlik maaşlarının yatırılacağı tarihle ilgili bilgiler...
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 31 MAYIS'TA YATIRILACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin ödeme tarihlerinin 31 Mayıs 2019’a alındığını söyledi.
Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşların ödemelerini bayram öncesi alabileceğini ifade eden Bakan Selçuk, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Selçuk ayrıca, vatandaşların T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabileceklerini belirtti.
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