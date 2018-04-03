İşsizlik maaşı nasıl alınır? - E-Devlet işsizlik maaşı başvurusu

İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli şartları merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. İşsiz kalan ve kısa süre içerisinde iş bulamayan vatandaşlar işsizlik maaşından yararlanmak istiyor. İşsizlik maaşı alabilmek için ise devletin bir kaç şartı bulunuyor. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı başvurusu için hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İŞKUR'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İŞKUR'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr'ye online olarak başvurabiliyorsunuz.

İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılıyor?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

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İşsizlik maaşı başvurusu için gereken şartlar nelerdir?

İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartlar, kanunla belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadelere göre;

1. Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

2. Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.