Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İşsizlik maaşı nasıl alınır? - E-Devlet işsizlik maaşı başvurusu

    İşsizlik maaşı nasıl alınır? - E-Devlet işsizlik maaşı başvurusu

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 18:04 | Son Güncelleme:

    İşsizlik maaşı nasıl alınır sorusu maddi açıdan ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Çalıştığı iş yerinden çıkartılan ve ya kendi isteğiyle çıkan vatandaşların sigortası kesintiye uğrar. Sigortasız hayatını sürdürmeye çalışan vatandaşlar, İŞKUR ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilirler. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır?

    İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli şartları merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. İşsiz kalan ve kısa süre içerisinde iş bulamayan vatandaşlar işsizlik maaşından yararlanmak istiyor. İşsizlik maaşı alabilmek için ise devletin bir kaç şartı bulunuyor. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

    İşsizlik maaşı nasıl alınır?

    İşsizlik maaşı başvurusu için hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İŞKUR'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İŞKUR'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr'ye online olarak başvurabiliyorsunuz.

    İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılıyor?

    İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

    E-DEVLET İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    İşsizlik maaşı başvurusu için gereken şartlar nelerdir?

    İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartlar, kanunla belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadelere göre;

    1. Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

    2. Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.

    Etiketler: işsizlik maaşı başvuru şartları , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri