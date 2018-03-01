İşsizlik maaşı nasıl alınır, başvuru şartları neler? 2018 işsizlik maaşı hesaplama

İşverenleri tarafından işten çıkarılan birçok vatandaş, işten çıkartıldıktan sonraki dönemde yaşadığı ekonomik zorlukları hafifletmesi için işsizlik maaşının nasıl alınacağını araştırıyor. İşsizlik maaşı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, alacakları işsizlik maaşının miktarını, ne kadar süre boyunca işsizlik maaşı alacakları gibi konuları merak ediyor. İşte işsizlik maaşı hakkında merak edilen tüm detaylar.

İşsizlik maaşı alma şartları?

Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortalı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor. Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bulunduğunuz statüye göre on aya kadar maaş alabiliyorsunuz.

İşsizlik maaşı başvurusu için gereken şartlar nelerdir?

İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartlar, kanunla belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadelere göre;

1. Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

2. Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı başvurusu için hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İşkur'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İşkur'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr' ye online olarak başvurabiliyorsunuz.

Hesaplama nasıl yapılıyor?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.