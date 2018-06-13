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    'İşsizliği 5.6'ya düşüreceğiz'

    DHA
    13.06.2018 - 01:39 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, yüzde 10’un üzerinde olan işsizlik oranını düşüreceklerini belirterek, “5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım yapıp fabrika açacağız ve bu yatırımlar neticesinde işsizlik rakamlarını 5.6’ya düşüreceğiz” dedi.

    Akşener, partisince Malatya Emeksiz Meydanı’nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran’da hem milletvekili hem de cumhurbaşkanının seçileceğini, kendilerinin de bu süreçte seçimlere çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Malatya’nın en ayırıcı özelliğinin iyi üniversiteleri ve kayısısı olduğuna işaret eden Akşener, "2 milyona yakın kayısı ağacının kesildiği, yerine başka ürünler ekildiği yönünde bilgim var. Bu bilgi çok vahim bir bilgi. 2 milyon ağacın kesilmesi başlı başına bir iştir. Nedendir bu? Çünkü kayısınız para etmiyor. Ben 8 sene Meclis yönettim herkes car car konuştu ama ortaya problem çözücü çıkmadı. Kayısınız elde kalmayacak, fındık gibi, çay gibi onlarda da çok büyük sorunlar var ama devletin fiyat, satın alma, depolama daha sonra satışa sunma yöntemini yeniden devreye sokacağım ve siz kayısınızdan zarar etmeyeceksiniz" dedi.

    ‘HER GENCİMİZE 500 LİRA MAAŞ’
    Akşener, genç işsize devletin iş bulma mecburiyeti olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım yapıp fabrika açacağız ve bu yatırımlar neticesinde işsizlik rakamlarını 5.6’ya düşüreceğiz. Bunu yaparken gençlerimizin ailesine, arkadaşlarına karşı başı öne eğilmesin diye her gencimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız." 

    Etiketler: Meral Akşener , erken seçim , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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