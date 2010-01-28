İşsiz adam evinde ölü bulundu
UŞAK'ta yalnız yaşayan 33 yaşındaki Mahmut Şık'ın cesedi, evinde tavandaki bir kancaya iple asılı olarak bulundu.
MAHMUT Şık'ın bir haftadır ortalıklarda görünmemesi ve evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu, bugün sabah saatlerinde polise bildirdi.
Eve giden polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, içeri girdiklerinde bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Şık'ın oturma odasının tavanındaki kancaya iple asılı çürümüş cesediyle karşılaştı.
Ailevi problemleri nedeniyle intihar ettiği ileri sürülen Mahmut Şık'ın cesedi polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Uşak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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