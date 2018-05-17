İsrail'e: Hukuk önünde cevap vermeli

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Gazze'de yaşanan İsrail katliamı konusunda Türkiye olarak bir duruş sergilediklerini, adım attıklarını söyledi. Ancak bunun tek başına Türkiye'nin meselesi olmadığını ve sadece Türkiye'nin çabalarının yeterli olmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler’in (BM) rolüne dikkat çekti.

Çavuşoğlu, yaşananlar konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sadece İslam dünyasından liderlerle değil, aynı zamanda Papa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer liderlerle görüştüğünü, ayrıca hem Başbakan Binali Yıldırım’ın hem de kendisinin muhataplarını aradığını söyledi. Çavuşoğlu, amaçlarının tüm dünyayı bu konu etrafında birleştirmek olduğunu kaydetti. Bugün İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) toplayacaklarını ve ayrıca miting yapacaklarını hatırlatan Çavuşoğlu, bugün ayrıca Cenevre'de ‘İnsan Hakları Konseyi’nin toplanacağını belirtti. Bakan, ABD ve İsrail'e güçlü mesaj vermek için güçlü kararların çıkmasının önemine işaret etti. "Sonraki adım bu konuyu BM Güvenlik Konseyi gündemine getirmek" diyen Çavuşoğlu, bu çerçevede üyeleri tek tek aradıklarının altını çizdi. Sonraki adımın ise Genel Kurul olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

HESAP VEREBİLİRLİK ÖNEMLİ

"Burada bir karar çıkartmamız lazım. Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile görüştüm ve kendisiyle hem Afrika Birliği hem de BM'de işbirliği yapacağız ki Filistin konusunda sesini en çok çıkartan bir ülke olarak Filistin acısını en iyi anlayanlardan. Fakat buralardan karar çıkması önemli değil artık, hesap verebilirlik önemli. Bunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne götürülmesi gerekiyor ve bunu tabii Filistin götürebiliyor, üçüncü bir ülke götüremiyor. Yarın (bugün) Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi toplanacak ve burada bağımsız bir soruşturma yapılması için karar çıkacak. İnsanlığa karşı işlenen bu suçun bağımsız bir komisyon tarafından incelenmesi gerekiyor ve bu rapor doğrultusunda da İsrail'in artık hukuk önünde de cevap vermesi gerekiyor."

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in attığı tweet’lerle ortamı tahrik ettiğini de söyleyen Çavuşoğlu, büyükelçinin Türkiye'den ayrıldığı sırada Dış Hatlar Gidiş Terminali'ni kullandığını ve kendisine gerekli prosedürün uygulandığını belirtti.

BİZDE ANTİ-SEMİTİZM YOK

İsrail'in Gazze'deki katliamının ardından Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini kendilerinin istişareler için çağırdığını, İsrail'in göndermediğini belirten Çavuşoğlu, her iki büyükelçiyle de görüştüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkileri, Mavi Marmara olayından sonra Türkiye’nin şartlarını yerine getirdiği için normalleştirdiklerini anımsatarak, "O zaman da biz çok net söyledik ki, sizin Filistin'de Gazze'de onların haklarını ihlal eden adımlarınıza sessiz kalacağımız anlamına gelmez. Eleştirinin tonu, senin orada yaptığın ihlallerin seviyesiyle orantılı. Daha önceki 3 şartımızı yerine getirdi diye, ilişkilerimizi normalleştirdik diye, İsrail’in zulmüne göz yumamayız, sessiz kalamayız. Hükümet olarak, devlet olarak, millet olarak biz buna sessiz kalamayız. Bizde anti-semitizm yok. Bizde İsrail’e tepki var" ifadelerini kullandı.

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış da Rusya’daki St. Petersburg Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada “Filistin halkı İsrail devletinin acımasız sistematik işkencesi ve katliamı altında inliyor. Tüm dinler insanlığa barışı, sevgiyi, hoşgörüyü öğretirken insanların din adına vahşete maruz kalmasına hep birlikte karşı çıkmalıyız. İsrail devletinin acımasız siyasetine tüm dünyanın sesini yükseltmesi gerekir. 21. yüzyılda hiç kimse dili, dini, etnik kimliği ve düşünceleri nedeniyle öldürülmemeli. İnsanlığın insanlığını hatırlama vakti geldi” dedi.

YPG’NİN MENBİÇ’TEN ÇEKİLMESİ ÖNEMLİ

BAKAN Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da yapacakları görüşmedeki gündem maddelerinin ne olacağına dair bir soruya, çalışma gruplarının hukuki konuları sürdürdüğüne işaret ederek, "Bu konuda bir ön mutabakat var ancak ABD'de dışişleri bakanı değişikliği nedeniyle maalesef bu onay gerçekleşemedi" yanıtını verdi. 4 Haziran'daki görüşmede, ön mutabakatın onayını yapıp bir an önce uygulamaya geçmeyi umduklarını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Burada özellikle YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi önemli. YPG'nin sadece Menbiç'ten çekilmesi yetmez. Şu anda YPG'nin kontrolündeki tüm bölgelerin yeniden istikrara kavuşturulması önemli. Buranın güvenliği, kimler yönetecek? Elbette ileride siyasi çözüm olduğu zaman merkezi yönetime entegre edilecek şekilde olması lazım."