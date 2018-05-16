İsrail tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi’nde Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve AK Parti Gençlik Kolları İsrail’in Levent’teki İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi. Başkonsolosluğa siyah çelenk bırakıldı. Beyazıt Camisi’nde de Filistin’de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçe belediye başkanlarının da bulunduğu Beyazıt Meydanı’ndaki açıklamada AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, “ABD ve İsrail’in coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha haykırıyoruz” dedi.



ÜNİVERSİTELERDEN KATLİAMA KINAMA

BİRÇOK üniversitede de ABD ve İsrail protesto edildi. Karabük Üniversitesi’nde eğitim gören başta Filistinli olmak üzere diğer Müslüman ülke öğrencileri, İsrail’i kınayarak Gazze’de ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, altı dilde basın açıklaması yaparak Filistin halkıyla dayanışma çağrısı yaptı. Trakya, Kırklareli, Namık Kemal, Mersin, Süleyman Demirel, Selçuk, Harran, Şeyh Edebali, Ağrı İbrahim Çeçen, Samsun Ondokuz Mayıs, Akdeniz, Batman, Erciyes, Gaziantep, Karadeniz Teknik, Gazi ve Atatürk’ün de aralarında bulunduğu birçok üniversiteden yapılan açıklamada, katliamların dünyanın vicdanını yaraladığı, küresel ve bölgesel barışı tehdit ettiği vurgulandı.