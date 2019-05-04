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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.05.2019 - 23:26, Son Güncelleme:

İsrail saldırısında 14 aylık bebek şehit oldu

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İsrail saldırısında 14 aylık bebek şehit oldu

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir kız bebeğin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar adlı 14 aylık bir bebeğin şehit olduğu belirtildi.

Bebeğin hamile olan annesi ile bir kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ebu Arar ile birlikte İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 2'ye, yaralananların sayısı da 12'ye yükseldi.

İsrail ordusu ise bugünkü hava saldırılarında Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'e yakın hedefin vurulduğunu açıkladı.

Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerin sayısının 200'ü aştığı, bu roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde yarın bir araya gelecek.

 

GAZZE'DE GERGİNLİK TIRMANIYOR

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Artan gerginlik nedeniyle İsrail ordusu, bu sabah İsrail'in Gazze sınırına yakın bölgelerdeki bazı yolları trafiğe kapatmış, sahillere girişler yasaklanmıştı.
Sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket İsrail tarafında atılmış, buna karşı İsrail Gazze'de iki noktaya hava saldırısı düzenlerken, orduya ait tanklar da Gazze'deki bazı hedefleri vurmuştu.

Sabahki saldırılarda bir Filistinli şehit olmuş, 7 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordusu, atılan roketleri gerekçe göstererek öğleden sonra da Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlamıştı. Öte yandan, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentine düştüğü, 50 yaşlarında bir kadının vücuduna şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandığı kaydedilmişti. 

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