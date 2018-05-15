İsrail Başkonsolosluğu önünde eylemler

ABD'nin Büyükelçiliğini Telaviv’den Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesi İstanbul’da gün boyu protesto edildi. İsrail'in Levent’te bulunan Başkonsolosluğu önünde toplananlar, katliamı protesto etti. İlk olarak Vatan Partisi üyesi bir grup saat 12:30’da konsolosluğun önüne geldi. Türk ve Filistin Bayrağı taşıyan grup, sık sık “Kahrolsun ABD, Kahrolsun İsrail” sloganı attı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, “ Filistine destek olmak için önce Esad ile işbirliği yapmak gerekir” dedi.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI PROTESTO ETTİ

Ardından Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri de saat 13:00’da aynı yerde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait "dünya 5’den büyüktür" sözlerinin yer aldığı dövizler taşıyan grup, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve beraberindekiler Konsolosluğun bulunduğu binaya giden yol üzerine siyah çelenk bıraktı. Polis bariyerlerle kapattığı sokağa girişe izin vermedi. Basın açıklaması yapan Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş” 15 Temmuzda zalimlere karşı adalet safındaki duruşuyla zafere yürüyen bir millet olarak, aynı kararlılıkla Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz” dedi.

KONSOLOSLUĞUN GİRİŞİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI DA YARIYA İNDİRİLDİ

Bu arada İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu binanın girişindeki Türk bayrağının da ilan edilen 3 günlük yas sebebiyle yarıya indirildiği görüldü.