Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İsrail Başkonsolosluğu önünde eylemler

    İsrail Başkonsolosluğu önünde eylemler

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    15.05.2018 - 14:39 | Son Güncelleme:

    AK Parti Gençlik Kolları ve Vatan Partisi İstanbul İl teşkilatı Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

    İsrail Başkonsolosluğu önünde eylemlerABD'nin Büyükelçiliğini Telaviv’den Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesi İstanbul’da gün boyu protesto edildi. İsrail'in Levent’te bulunan Başkonsolosluğu önünde toplananlar, katliamı protesto etti. İlk olarak Vatan Partisi üyesi bir grup saat 12:30’da konsolosluğun önüne geldi. Türk ve Filistin Bayrağı taşıyan grup, sık sık “Kahrolsun ABD, Kahrolsun İsrail” sloganı attı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, “ Filistine destek olmak için önce Esad ile işbirliği yapmak gerekir” dedi. 

    AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI PROTESTO ETTİ

    Ardından Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri de saat 13:00’da aynı yerde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait "dünya 5’den büyüktür" sözlerinin yer aldığı dövizler taşıyan grup, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve beraberindekiler Konsolosluğun bulunduğu binaya giden yol üzerine siyah çelenk bıraktı. Polis bariyerlerle kapattığı sokağa girişe izin vermedi. Basın açıklaması yapan Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş” 15 Temmuzda zalimlere karşı adalet safındaki duruşuyla zafere yürüyen bir millet olarak, aynı kararlılıkla Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz” dedi.

    KONSOLOSLUĞUN GİRİŞİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI DA YARIYA İNDİRİLDİ

    Bu arada İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu binanın girişindeki Türk bayrağının da ilan edilen 3 günlük yas sebebiyle yarıya indirildiği görüldü.

    Etiketler: israli başkonsolosluğu , eylem , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri