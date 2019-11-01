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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mert Gökhan KOÇ/ANKARA  
01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İsraf edilenle yılda altı İstanbul Havalimanı yapılır

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İsraf edilenle yılda altı İstanbul Havalimanı yapılır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’de nüfusun 10 yıl sonra 90 milyona ulaşacağını belirterek, nüfus artışının ihtiyaçları da arttıracağını, bu nedenle herkesin daha verimli üretmesi ve israf etmeden tüketmesi gerektiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında konuşan Şentop, şunları söyledi:

SU FAKİRİ BİR ÜLKEYİZ

“Enerji ihtiyacımızı ithal eden bir ülkeyiz. Kaynaklarımız yetersiz. Doğal olarak petrol ve doğalgazı yurtdışından alıyoruz. Aynı zamanda su bakımından da fakir bir ülkeyiz. Mevcut su kaynaklarımızın tamamı, Tuna Nehri’nin bir yıllık hacminin yarısı kadardır. Doğal olarak sahip olduğumuz her şeyi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Fakat biz, tüketirken yeterli duyarlılığı göstermiyoruz. Toplam gayri safi hasılamız yaklaşık 4 trilyon lira. Biz her yıl gayri safi hasılamızın en az yüzde 15’ini israf ediyoruz. Yani yıllık 550 milyar liralık değerimizi çöpe atıyoruz. 550 milyar lira, 100 milyarın doların üzerinde bir para demek. Enerjiyi, suyu, gıdayı, meyve-sebzeyi israf ediyoruz. Aynı zamanda zamanı ve emeği de israf ediyoruz. İsraf ettiğimiz değerlerle her yıl en az 6 tane İstanbul Havalimanı yapabiliriz ya da yüzlerce kilometre otoyol yapar, kaynak ihtiyacı duyduğumuz bütün yatırımlarımızı tamamlarız.”

HER DEVLETİN AYNI HAKKI VAR

Şentop, Meclis’te de şunları söyledi: “Dünya değişti. Artık sadece bazı devletlerin belli haklara sahip olduğu, bazılarının da sadece yükümlülük ve sorumluluklara sahip olduğu bir dünya yok. Dünyada her devlet terörle mücadele ediyorsa hepsinin aynı haklara sahip olduğunu biliyoruz. ABD, binlerce kilometre öteden Suriye’de terör örgütüyle mücadele etmek için geliyor. Türkiye, sınırlarının hemen ötesinde bir terör örgütüyle mücadele etmek için sağa sola bakarak izin isteyecek değil. O da gereğini yapar. Bu anlamda bir tereddütümüz yok.”

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