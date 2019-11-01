İsraf edilenle yılda altı İstanbul Havalimanı yapılır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’de nüfusun 10 yıl sonra 90 milyona ulaşacağını belirterek, nüfus artışının ihtiyaçları da arttıracağını, bu nedenle herkesin daha verimli üretmesi ve israf etmeden tüketmesi gerektiğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında konuşan Şentop, şunları söyledi:
SU FAKİRİ BİR ÜLKEYİZ
“Enerji ihtiyacımızı ithal eden bir ülkeyiz. Kaynaklarımız yetersiz. Doğal olarak petrol ve doğalgazı yurtdışından alıyoruz. Aynı zamanda su bakımından da fakir bir ülkeyiz. Mevcut su kaynaklarımızın tamamı, Tuna Nehri’nin bir yıllık hacminin yarısı kadardır. Doğal olarak sahip olduğumuz her şeyi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Fakat biz, tüketirken yeterli duyarlılığı göstermiyoruz. Toplam gayri safi hasılamız yaklaşık 4 trilyon lira. Biz her yıl gayri safi hasılamızın en az yüzde 15’ini israf ediyoruz. Yani yıllık 550 milyar liralık değerimizi çöpe atıyoruz. 550 milyar lira, 100 milyarın doların üzerinde bir para demek. Enerjiyi, suyu, gıdayı, meyve-sebzeyi israf ediyoruz. Aynı zamanda zamanı ve emeği de israf ediyoruz. İsraf ettiğimiz değerlerle her yıl en az 6 tane İstanbul Havalimanı yapabiliriz ya da yüzlerce kilometre otoyol yapar, kaynak ihtiyacı duyduğumuz bütün yatırımlarımızı tamamlarız.”
HER DEVLETİN AYNI HAKKI VAR
Şentop, Meclis’te de şunları söyledi: “Dünya değişti. Artık sadece bazı devletlerin belli haklara sahip olduğu, bazılarının da sadece yükümlülük ve sorumluluklara sahip olduğu bir dünya yok. Dünyada her devlet terörle mücadele ediyorsa hepsinin aynı haklara sahip olduğunu biliyoruz. ABD, binlerce kilometre öteden Suriye’de terör örgütüyle mücadele etmek için geliyor. Türkiye, sınırlarının hemen ötesinde bir terör örgütüyle mücadele etmek için sağa sola bakarak izin isteyecek değil. O da gereğini yapar. Bu anlamda bir tereddütümüz yok.”
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