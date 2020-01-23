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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 23.01.2020 - 11:55,Son Güncelleme:/

Isparta'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

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Isparta'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

ISPARTA'da, jandarma operasyonunda, PKK/KCK/YPG terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı iddiasıyla 8 kişi yakalandı.

Isparta Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK/YPG terör örgütü ile mücadele kapsamında, 22 Ocak'ta Isparta genelinde 'sosyal medya üzerinden propaganda yapmak' suçundan C.E., F.E., S.G., E.U., O.A., S.S., M.O. ve R.Ü. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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