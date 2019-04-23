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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.04.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Isparta’da sahte içki üretimi yapılan evden cephanelik çıktı

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Isparta’da sahte içki üretimi yapılan evden cephanelik çıktı

Isparta’da imalathaneye çevirdiği evde sahte içki üreten şüpheli, satış yaptığı sırada polis ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Evde şişelenmeye hazır vaziyette 3 ayrı tank içerisinde toplam 650 litre kaçak içki ile hammadde ele geçirildi. Evinde ayrıca 9 adet av tüfeği ve silah ile farklı kalibrelerde çok sayıda fişek yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kentte kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Işıkkent Mahallesi’nde H.A.G.’ye ait eve baskın yapan KOM Şubeye bağlı polis ekipleri, kaçak\sahte alkol satışı yaptığı sırada şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan incelemelerde, bir odanın sahte içki/alkol üretmek amacıyla imalathane olarak kullandığı ortaya çıkarıldı.

Tam 650 litre kaçak içki ele geçirildi

Oda içerisinde 200, 200 ve 250 litre olmak üzere toplam 650 litre şişelenmeye hazır 3 adet içerisi kaçak\sahte alkol dolu vaziyette tanklar, alkol damıtmaya yarayan aparatlar, çok sayıda boş alkol şişesi ve 29 litrelik etil alkol dolu damacana bidonları ile çok miktarda alkol üretiminde kullanılan anason esansı ele geçirildi.

Isparta’da sahte içki üretimi yapılan evden cephanelik çıktı

Kaçak içki üretilen evden cephanelik çıktı

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız 5 adet 9 milimetre çapında tabanca, 4 adet av tüfeği, 25 adet uzun namlulu tam otomatik tüfek fişeği, 15 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ile 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, şahsın aracında yapılan aramada ise 1 litrelik 16 şişe kaçak alkol bulundu.
KOM Şube Polisi, toplam 650 litre kaçak\sahte alkolü yeterli numune alındıktan sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yerinde imha ederken, kalan malzemeler ve suç unsurlarına da el konulduğu bildirildi.

Isparta’da sahte içki üretimi yapılan evden cephanelik çıktı

Gözaltına alındı

Öte yandan, şüpheli H.A.G. gözaltına alınırken, hakkında ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’a muhalefet etmek suçlarından adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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