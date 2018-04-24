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    Isparta’da iğrenç olay! Yarı çıplak halde yakalandı…

    ISPARTA (İHA)
    24.04.2018 - 14:25 | Son Güncelleme:

    Isparta’da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen adam, evde yarı çıplak vaziyette yakalandı. Vatandaşlar şahsı linç etmek istedi.

    Edinilen bilgiye göre, Pirimehmet Mahallesi’nde küçük yaştaki zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine eve giden ekipler, eşinden ayrıldığı öne sürülen 6 çocuk babası 47 yaşındaki T.K.’yı üzeri yarı çıplak vaziyette yakaladı. Beraberinde 17 yaşındaki zihinsel engelli genci de gören polis, çevredeki vatandaşların beyanları üzerine şahsı gözaltına aldı.

    VATANDAŞLAR TARAFINDAN LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

    Şüpheli T.K. gözaltına alındığı sırada, durumu öğrenen çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Araya giren polis ekipleri, şahsı bulunduğu yerden güçlükle çıkarabildi. T.K. isimli şahsın zihinsel engelli erkek çocuğuna 4 kez fiili livatada bulunduğu iddia edilirken, çocuğun da durumu doğruladığı öne sürüldü.

    MAĞDURUN YAŞADIKLARI HASTANEDEKİ KONTROLLER SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

    Halen gözaltında bulunduğu öğrenilen T.K.’nın emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edileceği öğrenilirken, mağdur çocuğun yaşadıklarının ise hastanede yapılacak olan kontroller sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Etiketler: ısparta , taciz , linç girişimi , engelli genç , gündem
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