Isparta'da iğrenç olay! Köylü dükkanı taşladı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIsparta'da iğrenç olay! Köylü dükkanı taşladı...
GeriGündem Isparta'da iğrenç olay! Köylü dükkanı taşladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    7
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nurettin ARKAN/DHA
12.02.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Isparta'da iğrenç olay! Köylü dükkanı taşladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    7
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Fahrettin Ü. (75) oğluna ait bakkal dükkanında kız çocuğu N.T.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayı duyan köy halkı da duruma isyan etti. Toplanan bir grup köylü olayın yaşandığı dükkana saldırdı.

Yalvaç ilçesi Kuyucak köyünde oturan evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ü., dün yardım için oğlu M.Ü.'ye ait bakkal dükkanına gitti. Fahrettin Ü.'nün bakkalda yalnız olduğu sırada alışveriş için N.T. adlı kız çocuğu geldi. İddiaya göre Fahrettin Ü., çikolata verdiği çocuğu önce elle taciz etti. Ardından da dükkanın kapısını kilitleyip, N.T.'ye cinsel istismarda bulundu.

ANNESİNE ANLATTI

N.T., eve gidince olayı annesine anlattı. Annesi de hemen jandarmaya haber verdi. Fahrettin Ü., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fahrettin Ü. suçlamaları reddederken, jandarma iş yerindeki güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı.

KÜÇÜK KIZ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Cinsel saldırı sonrası rahatsızlandığı bildirilen N.T., Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ispartada iğrenç olay Köylü dükkanı taşladı...

KÖYLÜ DÜKKANI TAŞLADI

Yalvaç'a bağlı Kuyucak köyünde evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ü.'nün 9 yaşındaki kız çocuğuna bakkal dükkanında cinsel istismarda bulunması, köy halkını isyan ettirdi. Toplanan bir grup köylü olayın yaşandığı dükkana saldırdı. İş yerinin camlarını taşla kıran köylüleri, ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Köylüler, böyle bir olayın köylerinde yaşanmasından dolayı utanç duyduklarını söyledi.

TUTUKLANDI

Yalvaç'a bağlı Kuyucak köyünde 9 yaşındaki kız çocuğuna bakkalda cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ü., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    7
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2019 YDS sınavı ÖSYM tarafından ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Soylu: 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük

2019 MSÜ başvuruları için son gün ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihi