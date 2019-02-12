Isparta'da iğrenç olay! Köylü dükkanı taşladı...
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Fahrettin Ü. (75) oğluna ait bakkal dükkanında kız çocuğu N.T.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayı duyan köy halkı da duruma isyan etti. Toplanan bir grup köylü olayın yaşandığı dükkana saldırdı.
Yalvaç ilçesi Kuyucak köyünde oturan evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ü., dün yardım için oğlu M.Ü.'ye ait bakkal dükkanına gitti. Fahrettin Ü.'nün bakkalda yalnız olduğu sırada alışveriş için N.T. adlı kız çocuğu geldi. İddiaya göre Fahrettin Ü., çikolata verdiği çocuğu önce elle taciz etti. Ardından da dükkanın kapısını kilitleyip, N.T.'ye cinsel istismarda bulundu.
ANNESİNE ANLATTI
N.T., eve gidince olayı annesine anlattı. Annesi de hemen jandarmaya haber verdi. Fahrettin Ü., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fahrettin Ü. suçlamaları reddederken, jandarma iş yerindeki güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı.
KÜÇÜK KIZ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Cinsel saldırı sonrası rahatsızlandığı bildirilen N.T., Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KÖYLÜ DÜKKANI TAŞLADI
Yalvaç'a bağlı Kuyucak köyünde evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ü.'nün 9 yaşındaki kız çocuğuna bakkal dükkanında cinsel istismarda bulunması, köy halkını isyan ettirdi. Toplanan bir grup köylü olayın yaşandığı dükkana saldırdı. İş yerinin camlarını taşla kıran köylüleri, ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Köylüler, böyle bir olayın köylerinde yaşanmasından dolayı utanç duyduklarını söyledi.
TUTUKLANDI
Yalvaç'a bağlı Kuyucak köyünde 9 yaşındaki kız çocuğuna bakkalda cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ü., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
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