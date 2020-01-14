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Ali ÇEVİKBAŞ/DHA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 13:50,Son Güncelleme:/

Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

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Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Isparta'da, Fethullahçı Terör Örgütü veya Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalama emri ile aranan şüphelilerin yakalanması için belirlenen 15 adrese, sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerin, FETÖ/PDY'ye iltisaklı veya irtibatlı oldukları, örgütle bağlantılı şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğu, yakalama emriyle arandıkları ve örgütle irtibatlarının devam ettiği tespit edildi. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada; suç delili olabilecek mahiyetteki 29 cep telefonu, 10 wi-fi cihazı, 20 sim kart, 7 SD kart, 6 flash bellek, 2 harici hard-disk, 4 tablet bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 3 sahte kimlik/sürücü belgesi, 44 bin 120 TL toplam değerli çek, 103 bin 800 TL, 20 bin dolar ele geçirildi.

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