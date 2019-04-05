Isparta'da FETÖ firarisi tutuklandı
Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan nakliyat firması sahibi S.H., Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Isparta'ya getirilen S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
S.H, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle