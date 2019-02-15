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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)
15.02.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Isparta'da avukat ölü bulundu

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Isparta'da avukat ölü bulundu

Isparta’da 59 yaşındaki avukat İsmail Ercan ölü olarak bulundu. Yapılan ön otopside Ercan'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta Barosu'na kayıtlı avukat İsmail Ercan, dün Sevgililer Günü nedeniyle Adana'da görev yapan eşi Dr. Berrin Ercan'a çiçek gönderdi. Çiçekleri alan eşi, İsmail Ercan'ı arayarak teşekkür etmek istedi ancak ulaşamadı.

Endişelenen Berrin Ercan durumu avukat arkadaşı Uğur Güzel'e bildirerek İsmail Ercan'ı kontrol etmesini istedi. Büroya giden Güzel, İsmail Ercan'ı ofisiyle aynı dairedeki yatak odasında hareketsiz halde buldu.

Güzel'in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ercan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yapılan ön otopside Ercan'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ercan'ın hayatını kaybettiğini duyan çok sayıda meslektaşı ofisine geldi.

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