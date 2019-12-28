MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIsparta'da akılalmaz olay! Ailesi dövüp sokağa attı
GeriGündem Isparta'da akılalmaz olay! Ailesi dövüp sokağa attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2019 - 10:41,Son Güncelleme:/

Isparta'da akılalmaz olay! Ailesi dövüp sokağa attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Isparta'da akılalmaz olay! Ailesi dövüp sokağa attı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 12 yaşındaki B.Ç., anne-babası tarafından darbedilip, sokağa atıldı. Kol kemiğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedaviye, anne baba ise gözaltına alındı.

Olay. Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. isimli çocuk isimleri açıklanmayan anne-babası tarafından darbedildi. Ardından da sokağa atıldı.

Yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında anne-baba gözaltına alındı.  

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.12.2019)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle