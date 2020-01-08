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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Isparta'da 5 otomobilde kar hasarı

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Isparta'da 5 otomobilde kar hasarı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, çatıdan kopan kar kütlesinin üzerine düştüğü 1 otomobil ile kar birikintisinin ağırlığına dayanamayıp göçen tentenin altında kalan 4 otomobil, hasar gördü.

Eğirdir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bu sabah Seydim Mahallesi yolu üzerindeki 7 katlı iş yerinin çatısından kopan kar kütlesi, binanın önünde park halindeki 32 MA 0105 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Dün de ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan tente, park halindeki 4 aracın üzerine göçtü. Araçlarda hasar meydana geldi.

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