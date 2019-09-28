Isparta şehidini uğurladı
HAKKÂRİ’nin Derecik bölgesinde salı günü PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve Ankara’da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan (24) için ilk olarak Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesindeki baba evinde helallik alındı.
Şehidin naaşı daha sonra ilçe meydanındaki tören alanına götürüldü. Törene yerel yöneticiler, askeri erkân, şehidin babası Metin Ceylan, annesi Hacer Ceylan, çocukları Metin Ceylan, Hacer Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin anneannesi Emeti Bulut kollarını açarak, “Sarı Mehmedim çocuklarına ve gençliğine doyamadan gittin" diye gözyaşı döktü. Namazdan sonra top arabasına konulan şehit Muhammed Ceylan’ın naaşı, Salur Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tören boyunca vatandaşlar sık sık ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı attı.
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