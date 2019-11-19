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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.11.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

İSPARK, otoparklarda değnekçilere karşı bariyerli sisteme geçecek

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İSPARK, otoparklarda değnekçilere karşı bariyerli sisteme geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK, "değnekçi" olarak tabir edilen illegal işletmeciliği engellemek için uygun olan otoparklarda bariyerli siteme geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İSPARK il genelinde 33 ilçede 500'e yakın otoparkı ile her gün ortalama 120 bin sürücüye hizmet veriyor. Özellikle açık ve yol üstü bazı otopark alanlarında, "değnekçilik" olarak nitelendirilen illegal işletmecilik olduğu yönünde ihbar alan İSPARK, sorunun çözümü için harekete geçti.

İBB Beyaz Masa'ya gelen ihbarları değerlendirerek yasa dışı işletmecilik yapılan otoparkları tespit eden İSPARK, özellikle mesai sonrası yaşanan bu gibi durumlar için bazı otoparklarda çalışma sürelerini uzattı. İllegal işletmecilerin tespit edildiği Eski Galata Köprüsü yanı açık otoparkında bu şekilde önlem alındı.

Yasa dışı işletmecilikle ilgili alınan bir diğer tedbir de fiziki olarak uygun olan otoparklarda bariyerli sisteme geçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, bazı otoparkların mesai saatleri bitiminde yetkisiz işletmecilerce işgal edildiğini belirterek, "Güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla çalışma başlattık. Gerekli görülen otoparkların giriş ve çıkışlarına bariyer sistemi koyarak, kamera gibi güvenlik sistemlerini de devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Gelen ihbarlar doğrultusunda, illegal işletmeciler tarafından kullanıldığı tespit edilen Beyoğlu Azapkapı Haliç Metro Otoparkı'nda önümüzdeki ay itibarıyla bariyerli sisteme geçilmiş olacak.

İSPARK, otopark alanlarını işgal eden kişi ve kişiler hakkında emniyet birimlerine önlem ve tedbir alınması yönünde başvuruda bulunuyor. Konunun kalıcı çözüme kavuşabilmesi için, illegal işletmecilik yapan şahısları gören İstanbulluların, İBB Beyaz Masa ya da emniyet birimlerine ihbarda bulunması önem taşıyor.

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