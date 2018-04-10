İSPARK borç sorgulama | İSPARK borç ödeme işlemleri

Vatandaşlar, büyük bir merakla İSPARK'a ödemeleri gereken borcu nasıl ve nereden sorgulayabileceklerini araştırıyor. Ayrıca, İSPARK borçlarının nasıl ödeneceği de merak edilen diğer konulardan biri. İSPARK borcunuzu ve cezalarını internet üzerinden öğrenebilir ve ardından ödemelerini yapabilirsiniz. İşte, İSPARK borç sorgulama ve ödeme hakkında merak edilen tüm detaylar...

İSPARK BORÇ SORGULAMA

İSPARK'ın işletme alanında olan şehir içindeki işlek cadde ve sokaklara araç park etmekten dolayı ortaya çıkan İSPARK borçları, son günlerde vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında geliyor. Araç satış işlemleri esnasında karşınıza çıkmayabilen bu borçlar zamanla üstüne faiz eklenerek karşınıza çıkabiliyor.

İSPARK borçlarını öğrenmekse oldukça pratik. İSPARK'ın resmi internet sitesine girerek "Online İşlemler" kategorisi altında "İSPARK Ödenmemiş Park Bedeli" sorgula sayfasını seçtiğiniz takdirde karşınıza çıkan ekranda, Plaka ve Güvenlik Kodunu girerek online olarak ISPARK borcunuzu öğrenebilirsiniz. Online borç sorgulamanın yanında, herhangi bir İSPARK noktasındaki görevliler aracılığıyla da sorgulamanızı yapabilirsiniz.

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İSPARK BORÇ ÖDEME

İSPARK borcunu ödemek için banka ya da PTT şubelerine gitmek zorunda değilsiniz. Aracınıza ait ödenmemiş İSPARK borçlarını yine yukarıda yazdığımız şekilde, İSPARK'ın resmi internet sitesine girerek "Online İşlemler" kategorisi altında "İSPARK Ödenmemiş Park Bedeli" sorgula sayfasını seçtikten sonra karşınıza çıkan ekranda, Plaka ve Güvenlik Kodunu girerek online olarak İSPARK borcunuzu ödeyebilirsiniz. Borcunuzu ayrıca online ödeme yerine, size en yakın İSPARK ödeme merkezlerinden de ödeyebilirsiniz.