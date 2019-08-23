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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İspanyol öğrenciye tecavüz soruşturmasında takipsizlik kalktı: Ne kriminal ne adli tıp raporu var

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
İspanyol öğrenciye tecavüz soruşturmasında takipsizlik kalktı: Ne kriminal ne adli tıp raporu var

Öğrenci değişim programı ile Ankara’da bir üniversitenin ekonometri bölümünde eğitim gören İspanyol öğrencinin iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüpheliler hakkında verilen takipsizlik kararı, ‘eksik soruşturma yapıldığı’ gerekçesiyle kaldırıldı. Kararı kaldıran hâkimlik, kriminalden ve Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmadan karar verilmesini usul ve yasaya aykırı buldu.

Soruşturma dosyasına göre, öğrenci değişim programı ile Ankara’da bir üniversitede eğitim gören İspanyol öğrenci A.G.R., 6 Mayıs’ta barda arkadaşlarıyla eğlendiğini, bir biranın çeyreğini içtikten sonra kendisini tuhaf hissettiğini, yan masalarında bulunan bir şahısla eve gittiğini ve iki kişinin tecavüze uğradığını anlatarak şikâyetçi olmuştu. Bunun üzerine T.B. ve arkadaşı H.İ.K. “nitelikli cinsel saldırı” suçundan gözaltına alındı. İki şüpheli, İspanyol öğrenci ile rızasıyla birlikte oldukları savunmasını yaptı. Nöbetçi savcının tutuklama talep etmesine rağmen Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği, adli kontrol kararıyla iki şüpheliyi serbest bıraktı.

JET TAKİPSİZLİK

Savcılık, 12 Haziran günü şüpheli ve şüphelilerin arkadaşları olan tanıkların beyanlarını esas alarak takipsizlik kararı verdi. Kararda “Şüphelilerin mağdur şikâyetçinin rızası ile cinsel ilişkide bulundukları, kamu adına kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verildi” denildi. İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy, verilen takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendirilen Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği savcılığın “eksik soruşturma ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği” tespitini yaparak, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.

‘6 KIYAFET NEREDE’

Kararda, müştekinin tespit edilecek alkol düzeyine göre suç tarihi ve saatinde bilincinin yerinde olup olmadığı, dosya kapsamındaki tedavi evraklarına göre kanında yabancı bir maddeye rastlanıp rastlanılmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu’nda rapor alınması gerektiğine işaret edildi. Kararda, müştekinin savcılık ifadesinde olay gecesi üzerinde bulunan 6 adet kıyafetini teslim ettiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:
“Ancak dosya içerisinde bu hususta bir emanet makbuzuna rastlanmaktadır. Söz konusu eşyaların savcılık ifadesine müteakip emanete alındığını beyan edildiği ancak dosya kapsamında bu hususta alınmış bir kriminal raporunda bulunmadığı dikkate alındığında, müştekiye ait kıyafetlerin teslim alındığının tespit edilmesi halinde kriminal raporun aldırılması gerekir. Eksik soruşturma ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kararın kaldırılmasına dair karar vermek gerekmiştir.” Yeniden yapılacak soruşturmanın ardından iki şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açılması bekleniliyor.

SAVCININ TEPKİ ÇEKEN KARARLARI

Soruşturma dosyasında takipsizlik kararı veren savcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı işbölümü kapsamında görev yaptığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçları Soruşturma Bürosu’ndan alınarak Genel Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi. Savcı ayrıca İspanyol öğrenciye yönelik olarak söylediği iddia edilen “O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir” sözleri nedeniyle tepki toplamıştı. Aynı savcı Ankara’da sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Hasan B.’nin resen tahliyesine karar vermişti.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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