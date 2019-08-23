İspanyol öğrenciye tecavüz soruşturmasında takipsizlik kalktı: Ne kriminal ne adli tıp raporu var
Öğrenci değişim programı ile Ankara’da bir üniversitenin ekonometri bölümünde eğitim gören İspanyol öğrencinin iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüpheliler hakkında verilen takipsizlik kararı, ‘eksik soruşturma yapıldığı’ gerekçesiyle kaldırıldı. Kararı kaldıran hâkimlik, kriminalden ve Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmadan karar verilmesini usul ve yasaya aykırı buldu.
Soruşturma dosyasına göre, öğrenci değişim programı ile Ankara’da bir üniversitede eğitim gören İspanyol öğrenci A.G.R., 6 Mayıs’ta barda arkadaşlarıyla eğlendiğini, bir biranın çeyreğini içtikten sonra kendisini tuhaf hissettiğini, yan masalarında bulunan bir şahısla eve gittiğini ve iki kişinin tecavüze uğradığını anlatarak şikâyetçi olmuştu. Bunun üzerine T.B. ve arkadaşı H.İ.K. “nitelikli cinsel saldırı” suçundan gözaltına alındı. İki şüpheli, İspanyol öğrenci ile rızasıyla birlikte oldukları savunmasını yaptı. Nöbetçi savcının tutuklama talep etmesine rağmen Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği, adli kontrol kararıyla iki şüpheliyi serbest bıraktı.
JET TAKİPSİZLİK
Savcılık, 12 Haziran günü şüpheli ve şüphelilerin arkadaşları olan tanıkların beyanlarını esas alarak takipsizlik kararı verdi. Kararda “Şüphelilerin mağdur şikâyetçinin rızası ile cinsel ilişkide bulundukları, kamu adına kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verildi” denildi. İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy, verilen takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendirilen Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği savcılığın “eksik soruşturma ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği” tespitini yaparak, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.
‘6 KIYAFET NEREDE’
Kararda, müştekinin tespit edilecek alkol düzeyine göre suç tarihi ve saatinde bilincinin yerinde olup olmadığı, dosya kapsamındaki tedavi evraklarına göre kanında yabancı bir maddeye rastlanıp rastlanılmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu’nda rapor alınması gerektiğine işaret edildi. Kararda, müştekinin savcılık ifadesinde olay gecesi üzerinde bulunan 6 adet kıyafetini teslim ettiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:
“Ancak dosya içerisinde bu hususta bir emanet makbuzuna rastlanmaktadır. Söz konusu eşyaların savcılık ifadesine müteakip emanete alındığını beyan edildiği ancak dosya kapsamında bu hususta alınmış bir kriminal raporunda bulunmadığı dikkate alındığında, müştekiye ait kıyafetlerin teslim alındığının tespit edilmesi halinde kriminal raporun aldırılması gerekir. Eksik soruşturma ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kararın kaldırılmasına dair karar vermek gerekmiştir.” Yeniden yapılacak soruşturmanın ardından iki şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açılması bekleniliyor.
SAVCININ TEPKİ ÇEKEN KARARLARI
Soruşturma dosyasında takipsizlik kararı veren savcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı işbölümü kapsamında görev yaptığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçları Soruşturma Bürosu’ndan alınarak Genel Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi. Savcı ayrıca İspanyol öğrenciye yönelik olarak söylediği iddia edilen “O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir” sözleri nedeniyle tepki toplamıştı. Aynı savcı Ankara’da sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Hasan B.’nin resen tahliyesine karar vermişti.
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