İspanyol, İtalyan, Türk imecesi... Gençlerden restorasyon

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Jose Manuel Garcia Torres’in beş yıl önce İtalyan öğretmen ve gastronomist Gabriel Castellana ile birlikte satın aldığı tütün deposu, mimarlık öğrencileri için bir okula dönüştü. Bergama’yı ilk ziyaret ettiği andan itibaren büyülendiğini ve sık sık geldiğini anlatan Torres, eski tütün deposunu kültür merkezi haline getirmek için yola çıktığını söyledi. Torres, deponun hikâyesini şöyle anlattı: “Tarihi tütün deposunu satın aldıktan sonra Gabriel ile birlikte buranın Akdeniz kültürünü yansıtan bir kültür merkezi olmasına karar verdik. Akdeniz müzikleri, dansları, yemeği ile bir eğitim merkezi olsun, Bergama ile Akdeniz kültürü bu noktada buluşsun istedik. Çok kötü durumdaki binayı yavaş yavaş restore ederiz diye planladık. Bu sırada öğrenciler de sürekli staj yapacak yer soruyorlardı. İnşaat alanındaki krizden dolayı staj yapacak yer bulmakta zorlanıyorlardı. İspanya’da imece kültürü çok yaygındır. Öğrencilere depoyu anlattım. Çok ilgilendiler. ‘Hocam biz de geliyoruz’ diyerek projeyi sahiplendiler. Anıtlar Kurulu’yla ilgili çok sayıda masabaşı iş vardı, sahada çok iş vardı. Akademisyen arkadaşlarım ve öğrenciler hep birlikte projeye başladık.”

Geçen temmuz ayında başladıkları restorasyonda bir anda 80 öğrenciye kadar çıktıklarını anlatan Torres, Bergama Belediyesi’nin de projeye destek olduğunu belirterek, “Belediyeye ait bir artık alanı vardı. Şantiyelerden artan malzemeler burada birikiyordu. Belediye burayı kullanmamıza izin verdi. Orada kiremitler, masalar sandalyeler bulduk geri dönüştürdük” dedi.

FARKLI ÜNİVERSİTELER

Restorasyon sırasında farklı üniversitelerden (mimarlık, görsel tasarım, şehir planlama, restorasyon bölümlerinden) gelen stajyer öğrencilerle workshop programları, atölyeler düzenlediklerini ifade eden Torres, İspanya ve İtalya’dan da pek çok akademisyen arkadaşının projeye ve öğrencilere katkı sunduğunu anlattı. Kışın birkaç ustanın çalışmaya devam ettiğini söyleyen Torres, “Bu bir öğrenme ve birlikte bir şeyler üretme süreci. Merkezi bitirmekle ilgili büyük bir acelemiz yok. Bir ya da iki seneye merkezi tamamlayacağız” diye konuştu.

ÖRNEK OLABİLİR

Öğrencilerle birlikte yaşayıp birlikte ürettiklerini anlatan Torres, “Hem öğreniyorlar hem de yaşadıkları alana birşeyler katıyorlar. Kaldığımız tarihi binada da eksik yerleri onardık. Çok verimli ve keyifli bir çalışma oluyor. Ortak çalışma ortamları olunca öğrenciler daha çok sahipleniyor” dedi. Torres, Bergama’da daha pek çok noktanın bu şekilde restore edilebileceğine işaret ederek şöyle devam etti: “Burada o kadar çok kültür mirası var ki hocalarımız, dernekler ve biz buradaki binaları yenilemek istiyoruz. Bu güzel yapıları ne kadar kurtarabilirsek gelecek nesillere o kadar güzel miras bırakmış oluruz.”