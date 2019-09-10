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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleriİspanyol, İtalyan, Türk imecesi... Gençlerden restorasyon
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Ece ÇELİK
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İspanyol, İtalyan, Türk imecesi... Gençlerden restorasyon

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İspanyol, İtalyan, Türk imecesi... Gençlerden restorasyon

İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan 150 yıllık bir tütün deposu, İspanyol ve İtalyan iki akademisyen ile Türk öğrenciler tarafından elbirliğiyle restore ediliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Jose Manuel Garcia Torres’in beş yıl önce İtalyan öğretmen ve gastronomist Gabriel Castellana ile birlikte satın aldığı tütün deposu, mimarlık öğrencileri için bir okula dönüştü. Bergama’yı ilk ziyaret ettiği andan itibaren büyülendiğini ve sık sık geldiğini anlatan Torres, eski tütün deposunu kültür merkezi haline getirmek için yola çıktığını söyledi. Torres, deponun hikâyesini şöyle anlattı: “Tarihi tütün deposunu satın aldıktan sonra Gabriel ile birlikte buranın Akdeniz kültürünü yansıtan bir kültür merkezi olmasına karar verdik. Akdeniz müzikleri, dansları, yemeği ile bir eğitim merkezi olsun, Bergama ile Akdeniz kültürü bu noktada buluşsun istedik. Çok kötü durumdaki binayı yavaş yavaş restore ederiz diye planladık. Bu sırada öğrenciler de sürekli staj yapacak yer soruyorlardı. İnşaat alanındaki krizden dolayı staj yapacak yer bulmakta zorlanıyorlardı. İspanya’da imece kültürü çok yaygındır. Öğrencilere depoyu anlattım. Çok ilgilendiler. ‘Hocam biz de geliyoruz’ diyerek projeyi sahiplendiler. Anıtlar Kurulu’yla ilgili çok sayıda masabaşı iş vardı, sahada çok iş vardı. Akademisyen arkadaşlarım ve öğrenciler hep birlikte projeye başladık.”

İspanyol, İtalyan, Türk imecesi... Gençlerden restorasyon

Geçen temmuz ayında başladıkları restorasyonda bir anda 80 öğrenciye kadar çıktıklarını anlatan Torres, Bergama Belediyesi’nin de projeye destek olduğunu belirterek, “Belediyeye ait bir artık alanı vardı. Şantiyelerden artan malzemeler burada birikiyordu. Belediye burayı kullanmamıza izin verdi. Orada kiremitler, masalar sandalyeler bulduk geri dönüştürdük” dedi.

İspanyol, İtalyan, Türk imecesi... Gençlerden restorasyon

FARKLI ÜNİVERSİTELER

Restorasyon sırasında farklı üniversitelerden (mimarlık, görsel tasarım, şehir planlama, restorasyon bölümlerinden) gelen stajyer öğrencilerle workshop programları, atölyeler düzenlediklerini ifade eden Torres, İspanya ve İtalya’dan da pek çok akademisyen arkadaşının projeye ve öğrencilere katkı sunduğunu anlattı. Kışın birkaç ustanın çalışmaya devam ettiğini söyleyen Torres, “Bu bir öğrenme ve birlikte bir şeyler üretme süreci. Merkezi bitirmekle ilgili büyük bir acelemiz yok. Bir ya da iki seneye merkezi tamamlayacağız” diye konuştu.

İspanyol, İtalyan, Türk imecesi... Gençlerden restorasyon

ÖRNEK OLABİLİR

Öğrencilerle birlikte yaşayıp birlikte ürettiklerini anlatan Torres, “Hem öğreniyorlar hem de yaşadıkları alana birşeyler katıyorlar. Kaldığımız tarihi binada da eksik yerleri onardık. Çok verimli ve keyifli bir çalışma oluyor. Ortak çalışma ortamları olunca öğrenciler daha çok sahipleniyor” dedi. Torres, Bergama’da daha pek çok noktanın bu şekilde restore edilebileceğine işaret ederek şöyle devam etti: “Burada o kadar çok kültür mirası var ki hocalarımız, dernekler ve biz buradaki binaları yenilemek istiyoruz. Bu güzel yapıları ne kadar kurtarabilirsek gelecek nesillere o kadar güzel miras bırakmış oluruz.”

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