İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen uluslararası film festivalinde verilen ödülün adı nedir?
İspanyol sinemasının en büyük ödülü olan ve İspanya Sinema Akademisi tarafından verilen ödülün adı merak konusu oldu. İspanyol sinemasının en saygın ödülü, her yıl farklı branşlarda sahiplerini buluyor. Vatandaşlar da bu ödüle ne isim verildiğini merak ediyor. Peki, İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen uluslararası film festivalinde verilen ödülün adı nedir?
İspanyol sinemasının en önemli ödülleri her yıl başkent Madrid'de yapılan gala töreninde sahiplerini buluyor. Bu yıl 32'ncisi verilen ödüllere dünyaca ünlü İspanyol bir ressamın adı veriliyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler de "İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen uluslararası film festivalinde verilen ödülün adı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
İspanya ulusal sinemasının en prestijli ödülünün adı 'Goya'dır. İspanyol sinemasının en büyük ödülü olarak nitelendirilen 'Goya' 1987'den beri verilmektedir. Ödüllerin ismi ünlü İspanyol ressam Francisco Goya'dan gelmektedir.
FRANCİSCO GOYA KİMDİR?
30 Mart 1746’da Zaragoza'da dünyaya geldi. Romantizm akımının önde gelen isimlerinden olan İspanyol ressam ve gravür sanatçısı. İspanyol saltanatının saray ressamı olarak çalışan Goya'nın eserlerinin yaşadığı döneme ait bilgi veren önemli belgeler olduğu düşünülür. Portreleriyle de ün kazanmış olan ressam, sanatındaki yaratıcı ve yıkıcı öğeler ve cesur resimleriyle kendisinden sonra gelen Manet, Picasso ve Francis Bacon gibi isimleri etkiledi. Modern sanatın öncülerinden biri olarak kabul edilen ressamın eserlerinin büyük bir bölümü Madrid'de Museo del Prado'da sergilenmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle