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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.12.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

İspanya'da 'Slovenya' örneği tartışma yarattı

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İspanya'da 'Slovenya' örneği tartışma yarattı

İspanya'nın doğusunda ayrılıkçı Katalonya özerk yönetiminin başkanı Quim Torra'nın bağımsızlık için "Slovenya" örneğini vermesi İspanya'daki diğer siyasi partilerin tepkisini çekti.

Katalonya özerk yönetim başkanı Quim Torra, Brüksel'de cumartesi günü "Cumhuriyet Konseyi" adı altında yapılan bağımsızlık girişimiyle ilgili bir toplantıda kullandığı ifadelerle Katalonya sorununu daha da alevlendirdi.

Torra'nın "Slovenyalılar tüm sonuçlarıyla devam etme kararı aldılar. Onlar gibi yapacağız ve özgür yaşamak için her şeyi yapmaya hazırız." şeklindeki ifadelerine İspanya'da iktidar partisi ve ana muhalefet partileri tepki gösterdi.

İktidardaki Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Sekreteri ve Bayındırlık Bakanı Jose Luis Abalos, Katalonya'daki durumun Slovenya ile hiçbir benzerliği olmadığını belirterek, Katalonya başkanını "birlikte yaşamayı tehlikeye atarak sorumsuzca hareket etmekle" suçladı.
Torra'nın kendisini "olağanüstü güçleri olan biri" gibi gördüğünü kaydeden Abalos, Katalonya başkanının "Slovenya yolu" örneğinin bir totaliterlik çağrısı olduğunu söyledi.

Katalonya özerk yönetiminde ana muhalefette olan Ciudadanos (Vatandaşlar) partisinin lideri İnes Arrimadas da "Torra, onlarca ölüme yol açan bir sivil çatışma çağrısı yapıyor." şeklinde konuştu. Arrimadas, İspanyol hükümetinden, Katalonya'nın özerk yönetim haklarının merkezi hükümete devredilmesini öngören anayasanın 155. maddesini yine aktif duruma getirmesini istedi.

Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.
Mevcut durumda 9 Katalan siyasetçi tutuklu olarak yargılanırken kefaletle serbest kalan 8 Katalan politikacının da tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor. Ayrıca 3'ü Katalonya polisinden, 1'i de eski siyasetçi olan 4 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor.

Cezaevindeki Katalan siyasetçilerden 4'ü bir haftadır açlık grevi yaparken Katalonya Başkanı Quim Torra da onlara destek için 48 saat yemek yemeyeceğini açıkladı. 

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