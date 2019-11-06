Ispanakta son nokta konuldu... Sonuçlar ortaya çıktı, o iki ot belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIspanakta son nokta konuldu... Sonuçlar ortaya çıktı, o iki ot belli oldu
GeriGündem Ispanakta son nokta konuldu... Sonuçlar ortaya çıktı, o iki ot belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
06.11.2019 - 20:53, Son Güncelleme:

Ispanakta son nokta konuldu... Sonuçlar ortaya çıktı, o iki ot belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ispanakta son nokta konuldu... Sonuçlar ortaya çıktı, o iki ot belli oldu

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ispanaktan kaynaklandığı iddia edilen zehirlenme olayları hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bakanlığımıza ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmiş; ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınmış, analiz edilmek üzere Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir. Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler." denildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul’da 149 kişinin ıspanak yedikten sonra rahatsızlanmasının ardından başlatılan analiz ve inceleme çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakanlığımıza ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmiş; ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınmış, analiz edilmek üzere Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir. Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ispanağın içeresinde tespit edilen yabancı otların zehirlenmeye neden olabileceği şüphesi üzerine laboratuvarlarımızda yapılan ileri analizlerde yabani otlarda "atropin ve scopalamin" maddeleri tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ıspanakların satıldığı marketlerden, manavlardan ve sebze meyye hallerinden başlanarak, geri izleme yapılmış ve üretim yerleri tespit edilmiştir. Geri izleme kapsamında sebze meyve hallerinden ve tarlalardan ıspanak numuneleri alınmıştır.

ŞEYTAN ELMASI VE GÜZEL AVRAT OTU

Alınan ıspanak numuneleri atropin, scopalamin, pestisit, ağır metal (kurşun, kadmiyum, arsenik), nitrit ve nitrat analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Alınan numunelerde 620 çeşit pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapılmıştır. Akut zehirlenmeye neden olacak herhangi bir etken maddeye rastlanmamıştır. Ayrıca; atropin, scopalamin, ağır metal (kurşun, kadmiyum, arsenik), nitrit ve nitrat analizleri yönünden uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Sebzelerin tazeliğinin korunması ve daha güzel görünmesi amacıyla satış noktalarında antifriz kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine de alınan ıspanak örnekleri antifriz etken maddeleri bakımından taranmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Ancak, sebze meyve hallerinden ve tarlalardan alınan ıspanakların içerisine karışmış olan yabancı otların ayıklanmasıyla elde edilen numunelerin yapılan analizlerinde "atropin ve scopalamin" maddelerine rastlanmıştır. Söz konusu maddelerin yer aldığı otlara ilişkin tanımlama işlemleri yapılmıştır. Bu otlar halk dilinde Datura Stramonium (Şeytan Elması) ve Atropa Belladonna (Güzel Avrat Otu) tabir edilen yabani otlardır." denildi.

"ISPANAK TÜKETEBİLİRLER"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmeden önce yabancı otların dikkatlice ayıklanması ve çok iyi bir şekilde temizlendikten sonra tüketilmesi oldukça önemlidir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler. Bakanlığımız tarafından düzenli olarak gıdanın üretimi, ambalajlanması, depolanması dahil olmak üzere satışına kadar ki tüm aşamalarda denetim yapılmakta ve gerek görüldüğünde analiz amacıyla numune alınmaktadır. Eylül 2019 ayı itibariyle 961 bin 505 denetim yapılmış olup denetimlerimiz devam etmektedir. Gıda konusunda yapılacak her türlü ihbar ve şikayet, Bakanlığımız tarafından hassasiyetle değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız bu bildirimlerini il ve ilçe müdürlüklerimize, ayrıca ALO 174 Gıda Hattına yapabilirler."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (06.11.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle